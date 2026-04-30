Números de Oro acumuló un pozo de $10.500.000 para esta semana: ¡Reservá hoy tu tarjeta!

La expectativa vuelve a tomar impulso en LA GACETA con una nueva edición de los Números de Oro, el clásico entretenimiento que moviliza a miles de lectores. Tras una semana sin ganadores, el pozo acumulado alcanzó los $10.500.000, una cifra que incrementa el interés y renueva la ilusión de los tucumanos. En esta ocasión, el cronograma habitual presentará una modificación: debido a la conmemoración del Día del Trabajador, la tarjeta será distribuida junto a la edición de hoy. ¡Reservá tu ejemplar del diario!