Números de Oro acumuló un pozo de $10.500.000 para esta semana: ¡Reservá hoy tu tarjeta!

La expectativa vuelve a tomar impulso en LA GACETA con una nueva edición de los Números de Oro, el clásico entretenimiento que moviliza a miles de lectores. Tras una semana sin ganadores, el pozo acumulado alcanzó los $10.500.000, una cifra que incrementa el interés y renueva la ilusión de los tucumanos. En esta ocasión, el cronograma habitual presentará una modificación: debido a la conmemoración del Día del Trabajador, la tarjeta será distribuida junto a la edición de hoy. ¡Reservá tu ejemplar del diario!
Con el paso de los años, los Números de Oro se consolidaron como una propuesta distintiva de LA GACETA, instalándose como una tradición en los hogares tucumanos, que todas las semanas participan por un premio en efectivo, órdenes de compra y por un 0KM, en el cierre de cada ciclo del entretenimiento.
A su vez, los lectores que cuenten con la Tarjeta Sol accederán a un beneficio adicional: además de jugar con las tarjetas habituales, pueden retirar versiones selladas entre las 17.30 y las 20.30, en la sede de La Rioja 265. Este detalle no es menor, ya que, en caso de resultar ganadores, el premio se duplica automáticamente.
En paralelo, continúa el sorteo de los Números de la Suerte, que ofrece órdenes de compra por $350.000 para utilizar en firmas como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman, ampliando así las oportunidades para los participantes.