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El pozo acumulado de los Números de Oro alcanzó los $10.500.000: “Es una gran oportunidad para nuestros lectores”

Hoy es la última oportunidad para adquirir la tarjeta, ya que el viernes no habrá edición impresa por el Día del Trabajador.

Hace 2 Hs

La propuesta de entretenimiento de LA GACETA vuelve a captar la atención de miles de tucumanos: el pozo acumulado de los Números de Oro alcanzó los $10.500.000 tras tres semanas sin ganadores, situación poco habitual que incrementa el interés y la expectativa.

Alejandra Barros, gerenta de Marketing del diario, destacó la relevancia del momento y el entusiasmo que se vive tanto entre los lectores como dentro del propio equipo. “Venimos con un pozo enorme, que genera una gran esperanza para nuestros lectores”, señaló, al tiempo que remarcó que este tipo de acumulaciones “no se da muy seguido”, lo que convierte a esta edición en una oportunidad especial.

Barros explicó la fuerte conexión que el juego mantiene con la comunidad. “Es un entretenimiento que tantos lectores siguen, ansian y buscan todos los días, completando sus tarjetas”. En ese sentido, definió a los Números de Oro como una tradición arraigada en Tucumán, que muchas veces se vive en familia. “Se genera una dinámica familiar; hemos visto casos en los que el diario lo compra el padre y el hijo completa la tarjeta. Eso también es parte de lo lindo”, explicó.

Números de Oro acumuló un pozo de $10.500.000 para esta semana: ¡Reservá hoy tu tarjeta!

Números de Oro acumuló un pozo de $10.500.000 para esta semana: ¡Reservá hoy tu tarjeta!

La gerenta recordó un caso reciente que grafica el impacto del premio: una ganadora que, gracias a la promoción con tarjeta Sol del Banco Santiago del Estero, duplicó su premio y se llevó $14 millones. “Para nosotros es una alegría tremenda. Después aparecen historias muy humanas: gente que piensa en viajar o en resolver gastos cotidianos. Una ganadora decía que quería cambiar la cocina, y eso también habla de cómo estos premios pueden transformar lo cotidiano”, relató.

En paralelo, insistió en un dato clave para los participantes: este jueves será la última oportunidad para adquirir la tarjeta, ya que el viernes no habrá edición impresa por el Día del Trabajador. “Queríamos alertar que compren el ejemplar de hoy, porque mañana no habrá diario en papel. Seguramente en pocas horas las tarjetas estarán agotadas”, advirtió.

Alejandra Barros, gerenta de Marketing de LA GACETA Alejandra Barros, gerenta de Marketing de LA GACETA

Además del premio principal, el entretenimiento incluye otras chances de ganar durante la semana, como los “Números de la Suerte”, con premios de $300.000 y órdenes de compra en comercios adheridos.

Finalmente, Barros destacó el detrás de escena del juego y el vínculo con los ganadores: “Es muy emocionante conocerlos, ver sus reacciones y acompañar esas historias. Es algo que vivimos semana a semana y que nos moviliza mucho como equipo”.

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