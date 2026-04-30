El pozo acumulado de los Números de Oro alcanzó los $10.500.000: “Es una gran oportunidad para nuestros lectores”

Barros explicó la fuerte conexión que el juego mantiene con la comunidad. “Es un entretenimiento que tantos lectores siguen, ansian y buscan todos los días, completando sus tarjetas”. En ese sentido, definió a los Números de Oro como una tradición arraigada en Tucumán, que muchas veces se vive en familia. “Se genera una dinámica familiar; hemos visto casos en los que el diario lo compra el padre y el hijo completa la tarjeta. Eso también es parte de lo lindo”, explicó.