El dólar oficial cayó $15 este miércoles: ¿a cuánto se vendió en Tucumán?

El dólar volvió a mostrar una tendencia bajista y registró su segunda caída en lo que va de la semana. En el mercado minorista, la divisa retrocedió $15, para ubicarse en $1.415 para la venta en el Banco Nación. En paralelo, el dólar "blue" bajó en la misma proporción y también cerró ofrecido a $1.415.