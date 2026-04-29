El dólar oficial cayó $15 este miércoles: ¿a cuánto se vendió en Tucumán?

El dólar volvió a mostrar una tendencia bajista y registró su segunda caída en lo que va de la semana. En el mercado minorista, la divisa retrocedió $15, para ubicarse en $1.415 para la venta en el Banco Nación. En paralelo, el dólar "blue" bajó en la misma proporción y también cerró ofrecido a $1.415.
En el segmento mayorista, donde se concentra el grueso de las operaciones, se negociaron U$S537,6 millones en el mercado de contado. Ese volumen permitió consolidar la oferta y empujar una nueva baja del tipo de cambio, que cedió $13, hasta los $1.391,50.
De esta manera, la suba acumulada del dólar mayorista en abril se reduce a apenas $9,50, mostrando una desaceleración respecto de semanas anteriores.
Por su parte, el Banco Central de la República Argentina fijó para este miércoles un techo de $1.701,60 para las bandas cambiarias. Con ese nivel, el dólar mayorista quedó a $310,10 o un 22,3% por debajo del límite superior establecido para la libre flotación.
En cuanto a los tipos de cambio financieros, el Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.498, mientras que el dólar MEP se ubica en $1.435,6.