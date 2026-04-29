Simoca incorpora un Centro de Monitoreo con tecnología de última generación

La iniciativa se inscribe en el plan de fortalecimiento de la seguridad que se implementa en distintos puntos de la provincia bajo los lineamientos del Ministerio del Interior de Tucumán, que conduce Darío Monteros, con instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo. En este caso, la ejecución local estuvo a cargo del intendente Elvio Salazar con el acompañamiento del legislador Marcelo Herrera.