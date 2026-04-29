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Simoca incorpora un Centro de Monitoreo con tecnología de última generación

El sistema, que incorpora 24 cámaras, permite observar amplias áreas en tiempo real y realizar seguimientos puntuales con alto nivel de detalle, optimizando la capacidad operativa de control.

Simoca incorpora un Centro de Monitoreo con tecnología de última generación
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El intendente Elvio Salazar inauguró en Simoca un nuevo Centro de Monitoreo con 24 cámaras y tecnología de punta para fortalecer la seguridad y prevención urbana en la ciudad.
  • El sistema utiliza tecnología Hikvision con IA y visión nocturna. La obra integra el plan de seguridad provincial impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el Ministerio del Interior.
  • Esta incorporación busca optimizar la capacidad operativa de control y brindar mayor tranquilidad a los vecinos, marcando un avance en la prevención del delito en el municipio.
Resumen generado con IA

La ciudad de Simoca sumó un nuevo Centro de Monitoreo equipado con un domo inteligente de alta tecnología, orientado a mejorar las tareas de vigilancia y prevención en distintos sectores específicos de la ciudad. El sistema, que incorpora 24 cámaras, permite observar amplias áreas en tiempo real y realizar seguimientos puntuales con alto nivel de detalle, optimizando la capacidad operativa de control.

El dispositivo incorporado pertenece a la línea TandemVu de Hikvision y combina en un solo equipo una cámara panorámica fija -con cobertura de hasta 180 grados- y una cámara PTZ motorizada con zoom óptico de largo alcance. Esta tecnología permite un monitoreo simultáneo de espacios abiertos y un seguimiento preciso de situaciones específicas, tanto de día como de noche.

La iniciativa se inscribe en el plan de fortalecimiento de la seguridad que se implementa en distintos puntos de la provincia bajo los lineamientos del Ministerio del Interior de Tucumán, que conduce Darío Monteros, con instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo. En este caso, la ejecución local estuvo a cargo del intendente Elvio Salazar con el acompañamiento del legislador Marcelo Herrera.

Simoca incorpora un Centro de Monitoreo con tecnología de última generación

Entre las prestaciones del sistema se destacan resoluciones de hasta 6 megapíxeles, zoom óptico de hasta 42 aumentos y visión nocturna avanzada mediante infrarrojo con alcance de hasta 200 metros, además de iluminación blanca que permite captación de imágenes en color en condiciones de baja luz. Asimismo, incorpora inteligencia artificial para la detección y clasificación de personas y vehículos, reduciendo falsas alarmas y facilitando el seguimiento automático de eventos relevantes.

El equipo cuenta además con certificaciones para uso en exteriores y resistencia antivandálica, almacenamiento interno mediante tarjetas MicroSD, audio bidireccional y conectividad optimizada, lo que lo convierte en una herramienta integral para el monitoreo urbano.

Al respecto, el intendenteSalazar señaló: “Estamos dando un paso importante en materia de prevención. Este centro de monitoreo nos permite trabajar con mayor precisión y rapidez ante cualquier situación. Nuestro objetivo es claro: seguir fortaleciendo la seguridad y brindar más tranquilidad a los vecinos de Simoca”.

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