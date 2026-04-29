Lavado de activos en la AFA: un juez federal tucumano analizará la causa por asociación ilícita y maniobras financieras sospechosas contra Tapia y Toviggino

La crisis de magistrados en la vecina provincia se profundizó con el apartamiento firmado por la camarista Marina Cossio del juez Sebastián Argibay, quien hasta hace pocos días tenía bajo su firma la suerte de los imputados. Argibay fue recusado por el fiscal federal Pedro Simón, quien cuestionó severamente la imparcialidad del magistrado. El argumento central de la recusación radicó en la existencia de vínculos comerciales directos entre la hija del juez y un hermano de Pablo Toviggino, lo que configuraba un conflicto de intereses incompatible con la objetividad requerida para llevar adelante la instrucción de un caso de tal magnitud. Pese a que la Cámara Federal de Tucumán ya analizaba su desplazamiento, Argibay emitió una resolución de último momento antes de ser apartado formalmente, en la cual rechazó los pedidos de detención formulados por la fiscalía y se declaró incompetente para seguir interviniendo. Esta maniobra fue interpretada por los acusadores como un intento de beneficiar a los directivos de la AFA antes de abandonar el expediente.