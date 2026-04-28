Cuántas flexiones hay que hacer por día para ganar masa muscular, según especialistas

El ejercicio comienza en posición de plancha alta, con las manos situadas ligeramente más separadas que el ancho de los hombros y los codos alineados, formando un ángulo de aproximadamente 45 grados respecto al torso al descender. Durante la fase descendente, es importante mantener la espalda neutra y pausar uno o dos segundos en la parte más baja antes de regresar a la posición inicial, lo que potencia el trabajo muscular y mejora el control del movimiento.