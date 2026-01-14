¿Cómo quemar grasa abdominal caminando?: el plan de solo siete días de una entrenadora

Tener un poco de grasa corporal es algo completamente natural y necesario para que nuestras hormonas funcionen correctamente. Sin embargo, cuando el exceso se concentra en la zona abdominal —lo que conocemos como grasa visceral— el riesgo de sufrir enfermedades graves aumenta. La buena noticia es que no hace falta una suscripción costosa al gimnasio ni equipos sofisticados para combatirla: la clave puede estar simplemente en tus zapatillas.