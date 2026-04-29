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Anses: quiénes cobran el miércoles 29 de abril con aumento

El cronograma incluye jubilaciones que superan la mínima con suba del 2,90%.

Anses: quiénes cobran el miércoles 29 de abril con aumento
Hace 2 Hs

La Anses confirmó el calendario de pagos correspondiente al miércoles 29 de abril, en el marco de las prestaciones previsionales. En esta jornada, los beneficiarios de ANSES con haberes superiores al mínimo recibirán sus pagos con un aumento del 2,90% por movilidad, según lo establecido oficialmente.

El organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, detalló que cobrarán los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, cuyos documentos finalizan en 6 y 7.

Anses pagos: quiénes cobran este miércoles

El cronograma avanza con normalidad y forma parte del esquema mensual que organiza los depósitos según la terminación del DNI. En este caso, los beneficiarios alcanzados percibirán sus haberes con la actualización del 2,90%, correspondiente a la movilidad vigente.

Desde Anses recordaron que los haberes se depositan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales para acceder al cobro.

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