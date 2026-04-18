Anmat detectó cuatro marcas de cosméticos infantiles ilegales y las prohibió

La industria juguetera avanzó hacia el sector cosmético con el auge del maquillaje. Desde entonces, es habitual ver polvos y labiales para niños. Pero se trata de productos que necesitan un especial cuidado en su elaboración, conservación y distribución, porque entran en contacto con la piel infantil. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) detectó cuatro marcas ilegales que fueron prohibidas.