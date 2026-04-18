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Anmat detectó cuatro marcas de cosméticos infantiles ilegales y las prohibió

Tras una serie de inspecciones, el organismo regulador retiró del mercado labiales y paletas de sombras de cuatro marcas cuyo ingreso al país no pudo rastrearse.

Anmat detectó cuatro marcas de cosméticos infantiles ilegales y las prohibió Foto: Amazon
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La ANMAT prohibió recientemente en toda Argentina cosméticos infantiles de las marcas Pola Ayir, Magic Your Life, RPK y Favor Beauty por carecer de registros sanitarios obligatorios.
  • Tras inspecciones en CABA, se hallaron labiales y sombras con diseños de Stitch y Hello Kitty sin aval oficial, lo que impide garantizar la seguridad de sus componentes químicos.
  • La veda nacional incluye plataformas online y busca proteger la salud infantil ante el auge de productos que se venden como juguetes pero entran en contacto directo con la piel.
Resumen generado con IA

La industria juguetera avanzó hacia el sector cosmético con el auge del maquillaje. Desde entonces, es habitual ver polvos y labiales para niños. Pero se trata de productos que necesitan un especial cuidado en su elaboración, conservación y distribución, porque entran en contacto con la piel infantil. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) detectó cuatro marcas ilegales que fueron prohibidas.

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Ante una investigación que se originó luego de inspecciones rutinarias de mercado, la Anmat detectó diferentes productos ilegales en la Ciudad de Buenos Aires. Los maquillajes infantiles no contaban con el registro sanitario requerido por la administración pública nacional, por lo que se procedió a su prohibición.

Cuatro marcas de cosméticos infantiles prohibidas por la Anmat

En total, se detectaron seis productos pertenecientes a cuatro marcas diferentes. De los maquillajes reconocidos, cinco corresponden a labiales líquidos y uno a una paleta de maquillaje para ojos vinculada a la figura de Hello Kitty. Las marcas son “Pola Ayir”, “Magic Your Life”, “RPK” y “Favor Beauty” y los productos fueron reconocidos como:

  • Labial lip balm con forma de dona y cara de unicornio marca “POLA AYIR”
  • Labial lip gloss TASTY “RAINBOW SUGAR” marca “MAGIC YOUR LIFE”
  • Labial lip gloss con aplicador y llavero de STITCH marca “RPK”.
  • Labial lip balm Glossy moisturizing con muñeco de capibara en la tapa marca “RPK”
  • Labial lip balm Strawberry moisturizing con forma de frutilla marca “FAVOR BEAUTY”.
  • Paleta de sombras para ojos con dibujo de HELLO KITTY marca “FAVOR BEAUTY”
Esta investigación dio como resultado la prohibición de los productos mencionados en todo el país y también su venta en plataformas de venta online, con el objetivo de proteger especialmente la salud e integridad infantil.

Temas AnmatAdministración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ANMAT
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