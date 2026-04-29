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La polémica explicación de los acusados de liderar una red de prostitución que organizaba fiestas con futbolistas

En su testimonio, los acusados rechazaron los cargos y dieron detalles sobre el funcionamiento de los eventos.

La polémica explicación de los acusados de liderar una red de prostitución que organizaba fiestas con futbolistas
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Buttini y Ronchi negaron hoy ante la Fiscalía de Milán liderar una red de prostitución con deportistas en Italia, al ser indagados por organizar fiestas ilegales para clientes VIP.
  • La investigación sostiene que la organización usaba servicios de lujo como fachada para encuentros sexuales y drogas. En los operativos se incautó un millón de euros en efectivo.
  • El caso revela un entramado de excesos que salpica a celebridades. La Justicia italiana se enfoca ahora en el manejo del dinero y en identificar a otros posibles responsables.
Resumen generado con IA

Se conocieron las declaraciones de Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, la pareja investigada en Italia por presuntamente liderar una red de prostitución que organizaba fiestas con futbolistas y deportistas de alto perfil. Ambos prestaron testimonio ante la Fiscalía de Milán en el marco de una causa que sigue sumando repercusiones.

En su declaración, los acusados rechazaron las imputaciones y sostuvieron que no existía ninguna actividad ilegal en los eventos que organizaban. "Ninguna actividad ilegal, solo veladas sociales sencillas para clientes adinerados", afirmaron, según trascendió a través de su defensa.

El abogado de la pareja también aportó detalles sobre el perfil de sus representados y el funcionamiento de las reuniones. "Dieron explicaciones técnicas y fueron muy precisos. Crearon un mundo que gira en torno a lo efímero, con una clientela que gasta miles de euros en consumos que para ellos son normales", explicó, en una frase que generó fuerte impacto.

La investigación y el entramado

La causa, impulsada por la Justicia italiana, sostiene que la organización operaba bajo la fachada de servicios de lujo, pero en paralelo coordinaba encuentros privados que incluían prostitución y consumo de sustancias. En los operativos, las autoridades incautaron más de un millón de euros.

Según la investigación, el esquema se promocionaba a través de redes sociales con imágenes de alto nivel de vida y vínculos con celebridades. Además, se analiza el rol de distintas personas involucradas y posibles delitos vinculados al manejo del dinero dentro de la estructura.

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