La polémica explicación de los acusados de liderar una red de prostitución que organizaba fiestas con futbolistas

El abogado de la pareja también aportó detalles sobre el perfil de sus representados y el funcionamiento de las reuniones. "Dieron explicaciones técnicas y fueron muy precisos. Crearon un mundo que gira en torno a lo efímero, con una clientela que gasta miles de euros en consumos que para ellos son normales", explicó, en una frase que generó fuerte impacto.