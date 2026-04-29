Montañas de pimientos y casas de adobe: la joya del Norte que resguarda un Patrimonio de la Humanidad

Resumen para apurados
- El pueblo de Payogasta, en los Valles Calchaquíes de Salta, destaca por su producción de pimentón y su sitio arqueológico Potrero de Payogasta, declarado Patrimonio de la Humanidad.
- Ubicado a 2438 metros, el lugar combina tradiciones agrícolas de secado de pimientos al sol con vestigios del Camino del Inca y cercanía al Parque Nacional Los Cardones.
- La preservación de este legado ancestral y paisajístico posiciona a Payogasta como un destino clave del turismo cultural y vitivinícola de altura en el norte argentino.
Un suelo grumoso resalta entre las casas de adobe y techos rojizos. Se extiende por toda la ladera, como una montaña de fuego que a lo lejos parece una anomalía geográfica. Al acercarse, el “zoom” revela algo más asombroso: miles de frutos rojos extendidos sobre la colina empinada se convierten en una de las atracciones más notables de Payogasta, sin olvidar los cementerios, tambos y graneros que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad.
Entre las joyas del norte argentino, Payogasta es el diamante que aún permanece escondido. Ubicado a unos 2438 metros sobre el nivel del mar, en los Valles Calchaquíes de Salta, sus paisajes de cumbres se mezclan con el silencio sagrado de una localidad con historia, donde las construcciones de adobe y las tradiciones agrícolas son el legado que se perpetúa ante la amenaza del tiempo.
Payogasta se encuentra dentro del departamento de Cachi y resalta por un contraste entre las elevaciones grises y las exuberantes cosechas de cebollas, zanahorias, arvejas y comino de excelente calidad. Todo se incorpora en un ecosistema de legados y parques nacionales, así como áreas protegidas de la UNESCO como Sitios Protegidos de la Humanidad. Una joya que concentra gran parte de la historia de la civilización y las proezas de la naturaleza.
Producciones ancestrales y una reliquia de la historia
Entre sus puntos de interés más relevantes, los pimientos que se mezclan entre las casas y los caminantes es una de las más apreciables. Muchas de las fincas están en medio del municipio, en las que se expanden toneladas de materia prima roja que contrasta con el azul del cielo, con el fin de secarlos al sol y así transformarlos en el famoso y siempre codiciado pimentón, tan característico del lugar. La celebración más destacada es claramente la que hace honor a esta producción: la Fiesta Provincial del Oro Rojo homenajea esta tradición rural en julio, donde además se elige la Reina Provincial, se elaboran exquisitas comidas regionales, finalizando con un imperdible baile popular.
El gran orgullo de la región es su riqueza arqueológica. Muy cerca del casco urbano se encuentra Potrero de Payogasta, un sitio que forma parte del legendario Qhapaq Ñan (Camino del Inca) y que ha sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Junto a los Graneros Incaicos y el sitio de Tastil, este complejo alberga adoratorios, tambos y cementerios andinos levantados entre 1450 y 1530, siendo de las ruinas mejor conservadas de la influencia incaica en territorio argentino.
Centinelas de los valles, vinos de altura y humita vallista
A pocos kilómetros, la naturaleza despliega su máxima proeza en el Parque Nacional Los Cardones. Esta reserva de más de 64.000 hectáreas protege al cardón, la especie arbustiva más emblemática de la región. Estos gigantes verdes pueden alcanzar los 10 metros de altura y vivir hasta 250 años. Sus espinas amarillas custodian las laderas que alguna vez recorrieron los incas, en un ecosistema que varía desde los 2.700 hasta los 5.000 metros de altura, ofreciendo una postal única del Valle Encantado.
Para el viajero, la experiencia se completa con la Ruta del Queso de Cabra y la degustación de vinos de altura, provenientes de viñedos que se cuentan entre los más altos del mundo. No es posible abandonar el pueblo sin probar la cazuela de cabrito y la humita vallista, siempre acompañadas por un vino.