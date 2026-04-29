Montañas de pimientos y casas de adobe: la joya del Norte que resguarda un Patrimonio de la Humanidad

Producciones ancestrales y una reliquia de la historia

Entre sus puntos de interés más relevantes, los pimientos que se mezclan entre las casas y los caminantes es una de las más apreciables. Muchas de las fincas están en medio del municipio, en las que se expanden toneladas de materia prima roja que contrasta con el azul del cielo, con el fin de secarlos al sol y así transformarlos en el famoso y siempre codiciado pimentón, tan característico del lugar. La celebración más destacada es claramente la que hace honor a esta producción: la Fiesta Provincial del Oro Rojo homenajea esta tradición rural en julio, donde además se elige la Reina Provincial, se elaboran exquisitas comidas regionales, finalizando con un imperdible baile popular.