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“Nunca había vivido eso fuera de Brasil”: el emotivo mensaje de Neymar Jr. a los hinchas de San Lorenzo

El delantero brasileño expresó su emoción por lo vivido en Buenos Aires y elogió a los hinchas del “Ciclón”.

“Nunca había vivido eso fuera de Brasil”: el emotivo mensaje de Neymar Jr. a los hinchas de San Lorenzo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Neymar Jr. agradeció a la hinchada de San Lorenzo tras el empate entre Santos y el Ciclón en el Nuevo Gasómetro, conmovido por el inusual recibimiento recibido en Buenos Aires.
  • Tras un empate donde mostró su calidad, el brasileño destacó que nunca vivió un clima igual fuera de su país. Intercambió camisetas y fue ovacionado por el público local.
  • El gesto de Neymar refuerza el prestigio de la afición argentina a nivel internacional y marca un hito de respeto deportivo entre figuras de Brasil y clubes de nuestro país.
Resumen generado con IA

El paso de Neymar por la Argentina dejó una huella más allá del resultado deportivo. Tras el empate entre Santos y San Lorenzo, el delantero brasileño se tomó un momento para agradecer el recibimiento que tuvo en el Nuevo Gasómetro, con un mensaje que rápidamente se viralizó.

El futbolista destacó el ambiente vivido durante el partido y no ocultó su sorpresa por el apoyo constante de los hinchas del “Ciclón”. "Muchas gracias por recibirme tan bien, fue un gran partido", expresó en un video difundido por las redes oficiales del club.

Luego profundizó sobre lo que significó la experiencia. "Nunca olvidaré el cariño que me dieron a mí y a toda mi gente. Increíble afición, cantó todo el partido", remarcó, dejando en claro el impacto que le generó el clima en las tribunas.

El brasileño incluso comparó lo vivido con otras experiencias en su carrera. "Me recibieron muy bien, nunca había vivido eso fuera de Brasil. Para mí es un gran placer y un gran honor", agregó.

Una noche especial en el Bajo Flores

Durante el encuentro, Neymar dejó destellos de su calidad y también mostró cercanía con los rivales. Tras el partido, intercambió su camiseta y recibió una ovación del público, a la que respondió con aplausos antes de retirarse al vestuario.

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