Escándalo en Brasil: detuvieron a un hincha de Boca por gestos racistas en el partido ante Cruzeiro

Resumen para apurados
- La policía brasileña detuvo a un hincha de Boca en el Estadio Mineirão tras realizar gestos racistas durante el partido ante Cruzeiro por la Copa Libertadores.
- El sospechoso fue identificado por cámaras y denuncias en la tribuna. En Brasil, la legislación equipara la injuria racial al racismo, estableciendo penas de prisión efectiva.
- El detenido enfrenta penas judiciales severas en Brasil. En lo deportivo, Boca Juniors se expone a fuertes multas económicas de la CONMEBOL por el comportamiento de su hinchada.
Un hincha de Boca fue detenido en Brasil durante el partido ante Cruzeiro por la Copa Libertadores, luego de ser acusado de realizar gestos racistas en el Estadio Mineirão. El episodio ocurrió en plena tribuna visitante y generó un fuerte repudio.
Según informaron fuentes policiales de Belo Horizonte, el simpatizante fue identificado a través de las cámaras del estadio y también por denuncias de otros asistentes. En las imágenes se lo ve realizando gestos discriminatorios hacia la hinchada local.
Ante esta situación, efectivos de la Policía Militar ingresaron rápidamente al sector asignado a los hinchas de Boca y procedieron a retirarlo, en un operativo que se desarrolló ante la mirada del resto del público.
En paralelo, también se viralizó un video en el que un simpatizante de Cruzeiro provocaba a la tribuna visitante con un billete argentino, aunque en ese caso no se registraron sanciones por parte del personal de seguridad.
Posibles sanciones
En Brasil, la legislación contra este tipo de hechos es estricta: la injuria racial está equiparada al delito de racismo, lo que implica penas severas. El detenido fue trasladado a una unidad judicial dentro del estadio y podría enfrentar prisión, además de restricciones para asistir a eventos deportivos.
A nivel deportivo, la CONMEBOL mantiene una política de sanciones firmes ante estos casos, por lo que Boca también podría recibir una multa económica significativa.