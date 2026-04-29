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La llamativa reacción de Leandro Paredes al ver la expulsión de Adam Bareiro en la Copa Libertadores

El mediocampista de Boca observó la jugada contra Cruzeiro en un celular y su gesto se volvió viral tras el partido.

La llamativa reacción de Leandro Paredes al ver la expulsión de Adam Bareiro en la Copa Libertadores
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Leandro Paredes mostró sorpresa al ver la expulsión de Adam Bareiro tras la derrota 1-0 de Boca ante Cruzeiro en Brasil por Copa Libertadores, imagen que se volvió viral hoy.
  • Boca disputó el segundo tiempo con diez jugadores por la roja de Bareiro sancionada por Esteban Ostojich. El DT Úbeda señaló que las tarjetas condicionaron el desarrollo del juego.
  • Paredes pidió confianza a la hinchada y destacó la unión del plantel pese a la polémica arbitral. Se espera que el equipo busque revancha basándose en el talento del nuevo grupo.
Resumen generado con IA

La derrota de Boca por 1-0 ante Cruzeiro en Brasil por la Copa Libertadores dejó una imagen que rápidamente se volvió viral: la reacción de Leandro Paredes al observar en un celular las jugadas que derivaron en la expulsión de Adam Bareiro.

El mediocampista revisó las dos acciones sancionadas por el árbitro Esteban Ostojich y su gesto evidenció sorpresa e incredulidad por las decisiones tomadas durante el partido. Boca disputó todo el segundo tiempo con un jugador menos tras la tarjeta roja al delantero paraguayo.

Más allá de la polémica, Paredes también dejó un mensaje para los hinchas tras el encuentro. "Al hincha de Boca le digo que confíe. Creo que encontramos un equipo que quiere cosas importantes y que está trabajando para eso", expresó, con la intención de llevar tranquilidad pese al resultado adverso.

En la misma línea, el volante destacó el grupo que se formó en el plantel. "Se armó un grupo de personas increíble, con mucho talento, así que ojalá podamos darle una alegría", agregó.

La polémica arbitral

En conferencia de prensa, el entrenador Claudio Úbeda también hizo referencia al arbitraje, aunque evitó profundizar en la crítica. "Creo que está a la vista de todos cómo fue el arbitraje, prefiero no abrir opinión", señaló, y remarcó que las tarjetas tempranas condicionaron el desarrollo del partido.

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