Burocracia en la construcción privada: un proyecto puede demorar un año en aprobarse y costar $55 millones en trámites
Resumen para apurados
- En abril, Cecoprit advirtió en Tucumán que la burocracia demora un año el inicio de obras y genera costos de $55 millones en trámites, desalentando la inversión privada local.
- La entidad comparó costos: un proyecto en Tucumán paga 11 veces más en tasas que en Neuquén. Esta disparidad administrativa impulsa a empresas tucumanas a invertir en otras provincias.
- Los referentes proponen una mesa de diálogo público-privada para agilizar permisos. Buscan reglas claras que reduzcan tiempos y costos para reactivar el empleo y la economía regional.
¿Cuánto le cuesta la burocracia a un emprendimiento privado? En algunos casos, implica tiempo y costos elevados sin que se haya puesto todavía un ladrillo. En otros, puede significar directamente el desistimiento de la inversión. Así lo advirtieron los referentes de la Cámara de Empresas de la Construcción Privada de Tucumán (Cecoprit) durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA".
"Necesitamos un Estado eficiente e inteligente que no frene por cuestiones administrativas un proyecto que, para su aprobación, demanda entre seis meses y un año", enfatizó el titular de la entidad, Ezequiel Coletti. Y agregó: "El gobernador, los intendentes y los delegados comunales deben entender que somos aliados y que lo único que puede llevar al crecimiento de la provincia es un trabajo conjunto entre lo público y lo privado".
Según Coletti, actualmente hay al menos seis empresas locales que están trabajando en Jujuy, Salta, Santiago del Estero o Neuquén. "Eligen otras provincias en vez de estar produciendo en territorio tucumano, que tiene mucho potencial para la actividad", lamentó.
Luciano Yáñez, vicepresidente de la cámara que representa a más de 30 empresas y que pronto cumplirá dos décadas, reforzó el concepto. A su criterio, los cánones y las regulaciones burocráticas para la aprobación de un proyecto inmobiliario generan un freno inicial. "Un inversor observa esto y se tira para atrás. Se pregunta cómo puedo gastar una cantidad determinada de dinero cuando ni siquiera puse un ladrillo", indicó.
La secretaria general del Cecoprit, Pilar Navarro, aportó una comparación concreta. "Tomemos el caso de un edificio de $2.500 millones, donde el metro cuadrado cuesta U$S1.000. Estás invirtiendo U$S2,5 millones que vuelven en actividad económica. Por ese mismo edificio, en Añelo (Neuquén) el costo en trámites es de $5 millones, mientras que en la capital tucumana o en Yerba Buena puede salir $55 millones por tasas, permisos, derechos de construcción y otras gestiones. Eso es una barrera de entrada para cualquier proyecto", fundamentó.
Desde el Cecoprit sugieren al sector público armar una mesa de diálogo permanente para simplificar los procesos. "No nos quedamos en la crítica o en la queja; hacemos nuestras propuestas para ayudar al Gobierno", sostuvo Coletti.
Y Navarro concluyó: "Los privados necesitamos reglas claras para que la industria sea más eficiente y el proceso sea más rápido y menos costoso. Así se baja el tiempo de aprobación y la mano de obra empieza a trabajar antes".
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