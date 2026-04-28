Salta: interceptan caravana con más de 400 kilos de hojas de coca, cigarrillos y equipos satelitales

Ante la situación, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado, coordinado con personal de la Sección “Las Lajitas”. Durante el operativo, observaron que el vehículo ingresó a la localidad de General Mollinedo, donde se desplazaba junto a otros tres rodados —un Toyota Corolla, un Fiat Siena y una Fiat Titano— por un camino rural de escasa circulación.