Salta: interceptan caravana con más de 400 kilos de hojas de coca, cigarrillos y equipos satelitales

Resumen para apurados
- Gendarmería interceptó ayer en la Ruta 16, Salta, una caravana con 439 kilos de hojas de coca, cigarrillos y equipos Starlink valuados en $143 millones por falta de aval legal.
- Tras evadir un control, cuatro vehículos fueron perseguidos hasta General Mollinedo. La mercadería incautada incluye 870 paquetes de cigarrillos y cinco antenas satelitales.
- La Fiscalía Federal ordenó el secuestro total de los bienes. Los cuatro implicados enfrentan causas por infracción al Código Aduanero en un golpe clave contra el contrabando.
Cuatro vehículos que circulaban en caravana fueron interceptados por fuerzas de seguridad en Salta, en el departamento Anta, luego de intentar evadir un control sobre la Ruta Nacional N° 16. Transportaban hojas de coca, cigarrillos de origen extranjero y equipos de comunicación satelital sin aval legal.
El procedimiento tuvo lugar en la tarde de ayer, a la altura del kilómetro 599, donde efectivos de la Sección “Joaquín V. González” del Escuadrón 45 “Salta” intentaron detener la marcha de un Citroën C4. Sin embargo, el conductor realizó una maniobra en “U” y emprendió la fuga.
Ante la situación, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado, coordinado con personal de la Sección “Las Lajitas”. Durante el operativo, observaron que el vehículo ingresó a la localidad de General Mollinedo, donde se desplazaba junto a otros tres rodados —un Toyota Corolla, un Fiat Siena y una Fiat Titano— por un camino rural de escasa circulación.
Finalmente, los cuatro vehículos fueron interceptados y se procedió a la inspección correspondiente. Como resultado, se secuestraron 439 kilos de hojas de coca en estado natural, 79 cajas y 870 paquetes de cigarrillos extranjeros, cinco antenas satelitales Starlink y tres teléfonos celulares.
Según informaron fuentes oficiales, cuatro personas trasladaban la mercadería sin la documentación legal correspondiente. La Fiscalía Federal interviniente (UFIFESAL) dispuso el secuestro de todos los elementos, cuyo valor fue estimado en $143.438.010, y ordenó que los involucrados queden supeditados a la causa por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.