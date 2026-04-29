Huerta en casa: las mejores frutas para plantar en el balcón durante el otoño

Las mejores frutas para plantar en el balcón

Frutillas

Las frutillas son una de las opciones más elegidas por quienes recién empiezan. Crecen bien en macetas, ocupan poco espacio y pueden dar frutos en poco tiempo.

Se adaptan muy bien al otoño y solo necesitan una maceta con buen drenaje, tierra fértil y riego regular.

Arándanos

Los arándanos son ideales para balcones, especialmente si se eligen variedades compactas.

Su principal requisito es un suelo ácido. Con el sustrato adecuado y buena exposición al sol, pueden desarrollarse sin problemas y ofrecer frutos de excelente calidad.

Frambuesas

Las frambuesas también funcionan bien en macetas grandes. Son plantas de crecimiento rápido y buen rendimiento.

Se recomienda usar tutores o guías para acompañar su desarrollo y ubicarlas en espacios con buena luz natural.

Moras

Las moras son resistentes y fáciles de cuidar, una gran alternativa para principiantes.

Pueden crecer sin inconvenientes en balcones con buena luz, con riego regular y una maceta adecuada.

Naranjo enano

Los cítricos enanos, como el naranjo, son perfectos para espacios reducidos. Además de dar frutos, aportan aroma y valor ornamental.

Necesitan macetas grandes, al menos seis horas de sol diario y cuidados básicos como buen drenaje y riego controlado.