Este es uno de los rincones otoñales más espectaculares de Argentina

Una marea roja inunda las cumbres de las montañas. Por arriba todo parece inmenso y caminar por abajo solo lo confirma: Cerro Lindo en la Patagonia es, justamente, uno de los rincones estacionales más hermosos de la Argentina. Allí, esta época no es una simple transición al invierno, es un tiempo de colores y presencia que marca ritmos, invita a la contemplación y un lugar del sur del país lo recibe con toda su plenitud.