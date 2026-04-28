Secciones
EspectáculosFamosos

"Hay mucho cariño": Zaira Nara y Paula Chaves confirmaron un acercamiento tras años de distancia

Las modelos se reencontraron de manera casual y hablaron por primera vez del vínculo actual. Aunque evitaron hablar de reconciliación, admitieron que el contacto fue positivo.

AMISTAD. Zaira Nara y Paula Chaves confirmaron un acercamiento tras años de distancia. AMISTAD. Zaira Nara y Paula Chaves confirmaron un acercamiento tras años de distancia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Zaira Nara y Paula Chaves confirmaron un acercamiento tras años de distancia al encontrarse casualmente en un local, donde compartieron un momento positivo y afectuoso.
  • La amistad se rompió en 2021 por diferencias personales y rumores. El azar las reunió recientemente en un primer piso, donde hablaron a solas y sellaron el encuentro con un abrazo.
  • Este contacto marca un giro en una de las rupturas más mediáticas de Argentina. Aunque son cautas, la apertura al diálogo sugiere una posible recomposición futura del vínculo.
Resumen generado con IA

Después de años de distancia y versiones cruzadas, Zaira Nara y Paula Chaves sorprendieron al confirmar que hubo un acercamiento reciente entre ambas. Si bien evitaron definirlo como una reconciliación, coincidieron en que el reencuentro fue positivo y que aún existe afecto.

Las dos supieron ser íntimas amigas e incluso familia. Chaves había elegido a Nara como madrina de su hija menor, un rol que con el tiempo fue revocado. Durante años, circularon versiones sobre los motivos del distanciamiento, entre ellas un presunto conflicto vinculado a Facundo Pieres. Sin embargo, también se señaló como punto de quiebre el escándalo mediático conocido como Wanda Gate, ocurrido en 2021.

En ese contexto, todo indicaba que una reconciliación era poco probable. No obstante, en las últimas horas ambas reconocieron que existió un acercamiento. “Hubo un lindo acercamiento. La vida a veces te cruza en momentos puntuales”, expresó Nara en diálogo con el programa Intrusos.

El reencuentro se produjo en un momento sensible para Chaves, que días atrás atravesó la muerte de su perro Moro, su compañero durante 16 años. Fue en medio de esa situación que volvió a coincidir con su ex amiga.

Consultada por el mismo programa, Chaves también evitó hablar de reconciliación, pero confirmó el acercamiento. “Está todo bien”, aseguró. Luego contó cómo fue el encuentro, al que describió como una casualidad marcada por el “destino”. “Nos encontramos de casualidad en un local de ropa. Por arte de magia nos encontramos las dos en un primer piso cara a cara, solas”, relató.

La modelo optó por mantener en reserva los detalles de la conversación. “Es un tema nuestro que queremos preservar, pero está todo bien”, sostuvo. Sin embargo, reveló que el encuentro terminó con un abrazo.

Aunque el vínculo no está plenamente restablecido, ambas dejaron abierta la puerta a una posible recomposición. Por ahora, el acercamiento marca un cambio en una relación que durante años pareció definitivamente rota.

Temas Paula ChavesZaira Nara
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta
1

“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad
2

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses
3

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto
4

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes
5

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

Ranking notas premium
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
2

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
3

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

La Legislatura debatirá Ficha Limpia este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?
4

La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?

La mentira del paladar negro en el fútbol argentino: al hincha sólo le importa ganar
5

La mentira del paladar negro en el fútbol argentino: al hincha sólo le importa ganar

Más Noticias
“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta

“No es mucha plata”: el Chaqueño Palavecino habló del subsidio vitalicio que recibirá del Gobierno de Salta

La Casa Histórica de Tucumán tiene nueva conducción: quién es Javier Vázquez

La Casa Histórica de Tucumán tiene nueva conducción: quién es Javier Vázquez

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

La “Bomba Tucumana” con coronita: la regla que no cumplió antes de entrar a “Gran Hermano”

La “Bomba Tucumana” con coronita: la regla que no cumplió antes de entrar a “Gran Hermano”

Escándalo en Gran Hermano: una ex participante contó que tuvo una hija con Eduardo Carrera y él no la reconoce

Escándalo en Gran Hermano: una ex participante contó que tuvo una hija con Eduardo Carrera y él no la reconoce

El deseo que Brian Sarmiento le transmitió al oído a Danelik

El deseo que Brian Sarmiento le transmitió al oído a Danelik

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

Comentarios