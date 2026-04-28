"Hay mucho cariño": Zaira Nara y Paula Chaves confirmaron un acercamiento tras años de distancia

Resumen para apurados
- Zaira Nara y Paula Chaves confirmaron un acercamiento tras años de distancia al encontrarse casualmente en un local, donde compartieron un momento positivo y afectuoso.
- La amistad se rompió en 2021 por diferencias personales y rumores. El azar las reunió recientemente en un primer piso, donde hablaron a solas y sellaron el encuentro con un abrazo.
- Este contacto marca un giro en una de las rupturas más mediáticas de Argentina. Aunque son cautas, la apertura al diálogo sugiere una posible recomposición futura del vínculo.
Después de años de distancia y versiones cruzadas, Zaira Nara y Paula Chaves sorprendieron al confirmar que hubo un acercamiento reciente entre ambas. Si bien evitaron definirlo como una reconciliación, coincidieron en que el reencuentro fue positivo y que aún existe afecto.
Las dos supieron ser íntimas amigas e incluso familia. Chaves había elegido a Nara como madrina de su hija menor, un rol que con el tiempo fue revocado. Durante años, circularon versiones sobre los motivos del distanciamiento, entre ellas un presunto conflicto vinculado a Facundo Pieres. Sin embargo, también se señaló como punto de quiebre el escándalo mediático conocido como Wanda Gate, ocurrido en 2021.
En ese contexto, todo indicaba que una reconciliación era poco probable. No obstante, en las últimas horas ambas reconocieron que existió un acercamiento. “Hubo un lindo acercamiento. La vida a veces te cruza en momentos puntuales”, expresó Nara en diálogo con el programa Intrusos.
El reencuentro se produjo en un momento sensible para Chaves, que días atrás atravesó la muerte de su perro Moro, su compañero durante 16 años. Fue en medio de esa situación que volvió a coincidir con su ex amiga.
Consultada por el mismo programa, Chaves también evitó hablar de reconciliación, pero confirmó el acercamiento. “Está todo bien”, aseguró. Luego contó cómo fue el encuentro, al que describió como una casualidad marcada por el “destino”. “Nos encontramos de casualidad en un local de ropa. Por arte de magia nos encontramos las dos en un primer piso cara a cara, solas”, relató.
La modelo optó por mantener en reserva los detalles de la conversación. “Es un tema nuestro que queremos preservar, pero está todo bien”, sostuvo. Sin embargo, reveló que el encuentro terminó con un abrazo.
Aunque el vínculo no está plenamente restablecido, ambas dejaron abierta la puerta a una posible recomposición. Por ahora, el acercamiento marca un cambio en una relación que durante años pareció definitivamente rota.