"Hay mucho cariño": Zaira Nara y Paula Chaves confirmaron un acercamiento tras años de distancia

Las dos supieron ser íntimas amigas e incluso familia. Chaves había elegido a Nara como madrina de su hija menor, un rol que con el tiempo fue revocado. Durante años, circularon versiones sobre los motivos del distanciamiento, entre ellas un presunto conflicto vinculado a Facundo Pieres. Sin embargo, también se señaló como punto de quiebre el escándalo mediático conocido como Wanda Gate, ocurrido en 2021.