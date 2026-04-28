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Tucumán, entre las tres provincias que lograron expandir el empleo privado pese a la caída nacional

Un informe reveló que el impulso proviene del sector agropecuario, que actúa como uno de los principales sostenes de la actividad en medio del ajuste.

EMPLEO PRIVADO. Tucumán resiste en medio de la caída nacional. EMPLEO PRIVADO. Tucumán resiste en medio de la caída nacional.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán es una de las tres provincias que logró expandir el empleo privado pese a la caída nacional del 2,7%, impulsada por el agro según la Fundación Mediterránea.
  • El sector agropecuario actúa como sostén en Tucumán, contrastando con la crisis en construcción e industria, rubros muy afectados por el ajuste fiscal y la falta de obra pública.
  • Aunque hay dinamismo en exportaciones, el 'efecto derrame' es limitado. El futuro laboral dependerá de fortalecer vínculos productivos más allá de los recursos naturales.
Resumen generado con IA

Un estudio del Ieral de Fundación Mediterránea sobre la situación del empleo privado en Argentina mostró que mientras la mayoría de las provincias muestra caídas, algunas jurisdicciones logran destacarse con resultados positivos. Entre ellas aparece Tucumán, con un desempeño impulsado por el sector agropecuario.

De acuerdo con el análisis elaborado por Jorge Day, la caída promedio del empleo privado a nivel nacional fue del 2,7% entre el tercer trimestre de 2025 y el mismo período de 2023. Este dato refleja una contracción general, aunque esconde fuertes diferencias entre regiones.

En ese mapa desigual, las provincias con mejor desempeño relativo son aquellas vinculadas a sectores exportadores o con claras ventajas comparativas. El estudio identifica tres grandes motores de actividad: el desarrollo de Vaca Muerta en Neuquén, la minería en San Juan, Salta y Jujuy, y el complejo agropampeano.

Dentro de ese escenario, Tucumán logra posicionarse entre las jurisdicciones con evolución favorable del empleo, acompañando -aunque a distancia- el crecimiento que lidera Neuquén. En el caso tucumano, el impulso proviene del sector agropecuario, que actúa como uno de los principales sostenes de la actividad en medio del ajuste.

Efecto derrame

El informe advierte que, si bien podría esperarse un “efecto derrame” desde estos sectores dinámicos hacia el resto de la economía, este fenómeno es todavía limitado. “El desempeño laboral no responde a una expansión generalizada, sino a dinámicas sectoriales específicas”, señala el análisis, que remarca la importancia de las actividades exportadoras en la generación de empleo.

A nivel sectorial, la construcción aparece como el rubro más golpeado. Su comportamiento, altamente dependiente de la obra pública, refleja con claridad el impacto del ajuste fiscal, especialmente en provincias con mayor dependencia de fondos nacionales. En contraste, se trata también de un sector con potencial de recuperación rápida ante un cambio en el escenario macroeconómico.

En los sectores productores de bienes, la tendencia general es negativa, en particular en la industria. No obstante, se registran excepciones relevantes: además del caso tucumano en el agro, también se observan incrementos en Neuquén y San Juan vinculados a la actividad minera, y en Río Negro en el segmento industrial.

El sector servicios, por su parte, presenta una dinámica mixta. Mientras que en aproximadamente la mitad de las provincias el empleo en comercio crece, en la otra mitad disminuye. En el resto de los servicios predomina la caída, con algunas excepciones puntuales.

El informe concluye que el actual escenario combina contracción agregada con oportunidades selectivas. Los sectores ligados a recursos naturales -como el petróleo no convencional, la minería y el agro- muestran mayor capacidad para sostener o generar empleo, mientras que las actividades más dependientes del mercado interno y del gasto público continúan rezagadas.

En ese contexto, el caso de Tucumán refleja cómo, incluso en un panorama adverso, ciertas actividades pueden traccionar el empleo. No obstante, el documento advierte que para ampliar ese impacto será necesario fortalecer los encadenamientos productivos, ya que el “efecto derrame” no es automático y depende de la estructura económica de cada provincia.

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