"Esto no puede pasar en Colombia": Petro opinó sobre el consumo de carne de burro en la Argentina

"Mandan al burro a la parrilla"

La controversia también escaló en el plano político local, con cruces entre el presidente Javier Milei y su antecesor, Alberto Fernández. A través de la red social X, Fernández cuestionó la situación con una frase irónica: “Con el verso de la libertad, ahora comprás mucho menos carne que antes. Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla… y a vos también”, en referencia a reportes sobre la venta de este producto en algunas regiones.