"Esto no puede pasar en Colombia": Petro opinó sobre el consumo de carne de burro en la Argentina

Resumen para apurados
- Gustavo Petro criticó el consumo de carne de burro en Argentina ante la crisis actual, cuestionando por qué un país exportador de carne de calidad recurre a esta alternativa.
- En la Patagonia surgió la carne de burro como opción económica por la alta inflación. El tema desató cruces entre Javier Milei y Alberto Fernández sobre la caída del consumo.
- Las críticas de Petro tensan la relación regional y exponen el debate interno sobre el poder adquisitivo, reflejando el impacto social de la situación económica argentina.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se sumó en las últimas horas a la polémica por el consumo de carne de burro en la Argentina y lanzó críticas vinculadas a la situación económica del país. “Esto no puede pasar en Colombia”, advirtió el mandatario.
Desde sus redes sociales, Petro planteó interrogantes sobre el acceso a alimentos en el país. “Si Argentina es exportadora de carne de calidad, ¿por qué los argentinos no pueden comer carne de calidad y les toca comer carne de burro?”, expresó.
El debate se da en un contexto marcado por cambios en los hábitos de consumo. En la Patagonia, ante la crisis de la ganadería ovina y la persistente suba de precios, comenzó a aparecer la carne de burro como alternativa. En marzo, la inflación alcanzó un 3,4%, la cifra mensual más alta de 2026.
En ese escenario, el valor de este producto resulta sensiblemente menor: el kilo ronda los $7500, aproximadamente la mitad del precio de la carne vacuna. No obstante, su comercialización está regulada y requiere permisos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y del Registro Único de la Cadena Agroindustrial específicos para la especie en los mataderos.
"Mandan al burro a la parrilla"
La controversia también escaló en el plano político local, con cruces entre el presidente Javier Milei y su antecesor, Alberto Fernández. A través de la red social X, Fernández cuestionó la situación con una frase irónica: “Con el verso de la libertad, ahora comprás mucho menos carne que antes. Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla… y a vos también”, en referencia a reportes sobre la venta de este producto en algunas regiones.
Minutos después, Milei respondió con dureza: “No había visto lo que había publicado el incompetente que me precedió, lo cual demuestra que es un analfabeto que padece de ilusión nominal”.