Impacto en Colombia: Gustavo Petro denunció que escapó de un intento de asesinato

La fuerte denuncia del presidente de Colombia

El presidente también afirmó que ordenó apartar a un general de la policía al que vinculó con un presunto intento de atentar contra él. “Tiene una misión extraña para ponerme sustancias psicoactivas en el carro. Se allanó su casa, era para eso. Y tenía como misión la reunión con Trump”, sostuvo, en referencia al reciente encuentro con el mandatario estadounidense tras meses de tensiones públicas.