Asociación Mitre ganó en Catamarca y dio un paso clave

Más allá de que todavía queda un largo camino por recorrer en la fase regular, los equipos tucumanos tienen un objetivo claro: adueñarse de los cuatro primeros puestos de la División NOA para asegurarse la ventaja deportiva de cara a los playoffs. Sin embargo, ese escenario asoma complejo. El sólido presente de El Carmen de Jujuy, que se mantiene invicto y con puntaje ideal, lo posiciona como el principal candidato a quedarse con la cima, obligando al resto a disputar los lugares de privilegio.