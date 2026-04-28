Asociación Mitre ganó en Catamarca y dio un paso clave

Resumen para apurados
- Asociación Mitre venció 70-67 a Montmartre en Catamarca por la Zona NOA de básquet, liderado por Cristian Soria, para escalar posiciones y fortalecerse en la fase regular.
- Pese a un inicio favorable para el local, el conjunto tucumano mostró carácter y efectividad en el cierre. El aporte de Soria (28 puntos) fue decisivo en un trámite muy equilibrado.
- Esta victoria impulsa a Mitre hacia el objetivo de clasificar entre los cuatro mejores de la división. Deberá mantener regularidad para competir ante el invicto El Carmen de Jujuy.
Asociación Mitre consiguió un triunfo de gran valor fuera de casa al vencer por 70 a 67 a Montmartre en Catamarca, en un partido intenso y equilibrado que se definió en los últimos instantes. La victoria le permite al conjunto tucumano seguir escalando posiciones en la competitiva Zona NOA.
El equipo tucumano mostró personalidad para sostenerse en un encuentro que por momentos le fue adverso. Montmartre arrancó mejor, con intensidad y una propuesta ofensiva dinámica que le permitió tomar el control en varios pasajes. Sin embargo, Mitre nunca perdió el eje y se mantuvo siempre a tiro.
La gran figura de la noche fue Cristian Soria, quien firmó una actuación sobresaliente con 28 puntos y fue determinante en los momentos clave del juego. El escolta lideró las ofensivas de su equipo y apareció cuando más lo necesitaban.
El trámite fue parejo de principio a fin. El conjunto catamarqueño tuvo en Giona Joaquín Fuentes a su máximo anotador con 18 puntos, acompañado por Nelson Peralta (14) y Julio Carrizo (11), sosteniendo la ilusión local hasta el cierre.
Pero en los minutos decisivos, Mitre marcó la diferencia. Con mayor claridad en ataque y firmeza defensiva, el equipo tucumano ejecutó mejor las últimas posesiones. A los puntos de Soria se sumaron los aportes de Ramón Banegas (14) y Walter Osores (13), claves para inclinar la balanza.
Montmartre reaccionó en el final y llevó el partido a un desenlace abierto, pero la visita mostró mayor precisión y se quedó con un triunfo ajustado, de esos que pueden marcar un punto de inflexión en la temporada.
Más allá de que todavía queda un largo camino por recorrer en la fase regular, los equipos tucumanos tienen un objetivo claro: adueñarse de los cuatro primeros puestos de la División NOA para asegurarse la ventaja deportiva de cara a los playoffs. Sin embargo, ese escenario asoma complejo. El sólido presente de El Carmen de Jujuy, que se mantiene invicto y con puntaje ideal, lo posiciona como el principal candidato a quedarse con la cima, obligando al resto a disputar los lugares de privilegio.
La victoria no solo refuerza la confianza de Mitre, sino que también impacta en la tabla de posiciones, donde el equipo tucumano se mantiene en la mitad con aspiraciones de seguir creciendo.
Posiciones - Zona NOA
El Carmen (Jujuy) - 7-0 - 14 pts - 100%
Belgrano (Tucumán) - 5-3 - 13 pts - 62,5%
Talleres (Tucumán) - 5-3 - 13 pts - 62,5%
Concepción (Tucumán) - 4-3 - 11 pts - 57,1%
Red Star (Catamarca) - 4-3 - 11 pts - 57,1%
Asociación Mitre (Tucumán) - 4-4 - 12 pts - 50%
9 de Julio (Salta) - 1-7 - 9 pts - 12,5%
Montmartre (Catamarca) - 1-8 - 10 pts - 11,1%