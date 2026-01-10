"Teto" Medina contó le tiene cáncer de colon con metástasis: su profunda reflexión en las redes

En estos últimos días, Marcelo “Teto” Medina abandonó el bajo perfil que adoptó hace algunos años para realizar una de sus confesiones más personales y delicadas. A través de sus redes sociales y sin rodeos, el conductor reveló que fue diagnosticado con cáncer de colon, cuadro que se propagó hacia otros órganos y del cual tuvo conocimiento hace tres meses. El comunicado, que generó un fuerte impacto en el ámbito público, mantuvo un tono optimista, a pesar de que el animador ya atravesó cirugías y de que probablemente habría nuevas intervenciones en el futuro.
“Teto” Medina, quien en 2022 se convirtió en operador socioterapéutico especialista en adicciones, contó en primera persona a través de su cuenta de Facebook —con más de 160.000 seguidores— que se enfrenta a un cáncer de colon “con metástasis en el hígado”. El aviso llegó con un extenso texto en el que reconoció a quienes se habían alarmado y comentó cuál es el estado de su tratamiento.
"Teto" Medina se sinceró sobre su estado de salud
“¡Hola a todos! Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos”, escribió sobre el acompañamiento recibido.
En ese mismo mensaje, brindó detalles sobre el diagnóstico y el tratamiento que está realizando. El exintegrante de Ritmo de la Noche aclaró además que sigue bajo vigilancia médica. “Hace tres meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado. Gracias a Dios la operación fue exitosa y ahora estoy con mis correspondientes sesiones de quimioterapia, con una posible operación de hígado”, explicó con tono sereno.
El conductor de Teto TV (Crónica TV) advirtió, con mirada positiva, que continuará el mismo ritmo de vida que adoptó en los últimos años. “Sigo en el camino que elegí hace unos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala”, finalizó.
La reflexión de "Teto" Medina sobre su diagnóstico
Más tarde, Medina subió una foto suya acompañada de un texto de agradecimiento. “Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos. Amigos, afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en que nos falta sin ver lo que nos rodea. Disfrutemos de nuestros vínculos, dejemos de vivir pensando en lo que carecemos. Y sobre todo dejemos de lado los miedos”, expresó.
Cabe recordar que el animador está acusado de abuso sexual y amenazas contra su expareja, denuncia que le llegó después de descubrir su faceta de orador motivacional de chicos que están superando adicciones. En el 2022 fue detenido junto a otros dieciséis integrantes del grupo "La razón de vivir", una institución que ayuda a recuperar a adictos. Esto ocurrió en el marco de una causa por reducción a la servidumbre, abandono de personas y asociación ilícita.
En agosto de 2024, el fiscal Marcelo Roma solicitó que sea enviado a juicio oral acusado de abuso sexual con acceso carnal en tres oportunidades y amenazas coactivas contra Mónica Fernández por cuatro hechos ocurridos en 2019. El ex galán de Ritmo de la Noche mantiene un perfil discreto en los medios, mientras que la causa continúa abierta.