"Teto" Medina contó le tiene cáncer de colon con metástasis: su profunda reflexión en las redes

En estos últimos días, Marcelo “Teto” Medina abandonó el bajo perfil que adoptó hace algunos años para realizar una de sus confesiones más personales y delicadas. A través de sus redes sociales y sin rodeos, el conductor reveló que fue diagnosticado con cáncer de colon, cuadro que se propagó hacia otros órganos y del cual tuvo conocimiento hace tres meses. El comunicado, que generó un fuerte impacto en el ámbito público, mantuvo un tono optimista, a pesar de que el animador ya atravesó cirugías y de que probablemente habría nuevas intervenciones en el futuro.