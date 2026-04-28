El “Pulga” Rodríguez tendrá su partido homenaje en Colón: fecha confirmada y formato especial

Resumen para apurados
- Luis Miguel "Pulga" Rodríguez anunció su partido homenaje para el 14 de junio en el estadio de Colón, Santa Fe, para celebrar su trayectoria y el histórico título obtenido en 2021.
- El evento enfrentará a los campeones de 2021 contra amigos del jugador e incluirá shows en vivo. Actualmente, el ídolo tucumano milita en Ñuñorco mientras proyecta su retiro formal.
- Este homenaje marca el cierre simbólico de la carrera de uno de los máximos referentes de Colón. Se espera que el evento fortalezca el vínculo emocional con la hinchada santafesina.
Luis Miguel “Pulga” Rodríguez ya empezó a despedirse a su manera: con fútbol, con amigos y con historia. A través de su cuenta oficial de Instagram (@elpulga.ok), el delantero confirmó que tendrá su partido homenaje el próximo 14 de junio en el estadio Brigadier General Estanislao López, en Santa Fe.
El evento no será uno más. Según detalló el propio jugador, tendrá un formato especial que promete emocionar a todos los hinchas: un cruce entre los “Campeones 2021” y los “Amigos del Pulga”, en clara referencia al equipo con el que alcanzó la gloria en el fútbol argentino y a los futbolistas que marcaron su carrera.
La noticia llega en un momento particular para el ídolo tucumano. Mientras sigue activo y compitiendo -actualmente disputa la Liga Tucumana con la camiseta de Ñuñorco-, el anuncio empieza a ponerle marco a un cierre de etapa que será tan simbólico como emotivo.
El homenaje no se limitará a lo deportivo. El propio Rodríguez adelantó que la jornada contará con shows en vivo, invitados especiales y múltiples sorpresas, en lo que apunta a ser una verdadera fiesta del fútbol y de su trayectoria.
Dueño de una historia única, el “Pulga” construyó su camino desde abajo hasta convertirse en referente absoluto. Su nombre quedó grabado a fuego en el título de Colón en 2021, pero también en cada club en el que dejó huella, con su estilo inconfundible y su conexión genuina con la gente.
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