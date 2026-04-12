"Pulguita" Rodríguez debutó con un gol en la Liga Tucumana de Fútbol

La expectativa era enorme y se tradujo en una convocatoria impactante: cerca de 4.000 hinchas presenciaron la presentación del experimentado delantero, que a sus 41 años sigue marcando diferencias. Y no defraudó. Cuando el partido entraba en su tramo decisivo, a los 29 minutos del complemento, Rodríguez se hizo cargo de un penal y lo transformó en gol con una definición exquisita, de esas que llevan su firma. Fue el 3-1 definitivo y la confirmación de que su calidad permanece intacta.