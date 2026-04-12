"Pulguita" Rodríguez debutó con un gol en la Liga Tucumana de Fútbol

Resumen para apurados
- Luis Miguel Rodríguez debutó con un gol de penal en la victoria 3-1 de Ñuñorco ante Santa Rosa por la primera fecha de la Liga Tucumana ante una multitud de 4.000 espectadores.
- El delantero de 41 años selló el triunfo en su regreso al fútbol local. Ñuñorco, recién ascendido, dominó el juego con goles de Romero y López antes del tanto final del ídolo.
- La jerarquía de Rodríguez posiciona a Ñuñorco como protagonista del torneo y potencia el interés por la liga local, demostrando que su vigencia sigue intacta para esta temporada.
El regreso de Luis Miguel Rodríguez al fútbol tucumano tuvo todos los condimentos que lo convirtieron en ídolo: talento, jerarquía y un sello personal inconfundible. El “Pulga” debutó con la camiseta de Ñuñorco y dejó su huella en la victoria por 3 a 1 frente a Santa Rosa, en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura “Miguel Robles” de la Primera A de la Liga Tucumana.
La expectativa era enorme y se tradujo en una convocatoria impactante: cerca de 4.000 hinchas presenciaron la presentación del experimentado delantero, que a sus 41 años sigue marcando diferencias. Y no defraudó. Cuando el partido entraba en su tramo decisivo, a los 29 minutos del complemento, Rodríguez se hizo cargo de un penal y lo transformó en gol con una definición exquisita, de esas que llevan su firma. Fue el 3-1 definitivo y la confirmación de que su calidad permanece intacta.
Antes de ese momento cúlmine, Ñuñorco ya había marcado el rumbo del partido. El equipo dirigido por Floreal García fue ampliamente superior desde el inicio, manejó la pelota con criterio y generó numerosas situaciones de peligro. La conducción de Lucas Naranjo, sumada a la inteligencia de Rodríguez y al despliegue de Carlos “Foca” López, resultaron determinantes para inclinar la balanza.
Los goles del conjunto local en la primera parte llegaron a través de Darío Romero y del propio López, reflejando en el marcador lo que ya se veía en el desarrollo del juego. Santa Rosa, por su parte, logró descontar mediante Luis Roldán, pero nunca logró poner en riesgo el dominio del anfitrión.
Recién ascendido a la máxima categoría, Ñuñorco dejó en claro que no será un mero participante. Con la llegada del “Pulga” como estandarte, el equipo ilusiona a su gente y apunta a ser protagonista desde el arranque.
Los otros resultados fueron: Experimental 1-Central Norte 1, San Lorenzo de Delfín Gallo 1-Garmendia FC 1, Atlético Concepción 1-Lastenia 0, San Fernando 0-Almirante Brown 2, San Lorenzo de Santa Ana 0-Graneros 4, Deportivo Aguilares 2-Santa Ana 0, Llorens 3-Sportivo Trinidad y Deportivo Marapa 1-Newbery 0.
La primera fecha concluirá mañana con el choque entre San Martín y Amalia, en el complejo Natalio Mirkin.