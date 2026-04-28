Pedro Rosemblat se defendió tras las críticas que recibió por la entrevista a Dante Gebel

El prometido de Lali Espósito entrevistó el jueves 23 de abril al conductor de televisión evangélico, y una parte de la audiencia del streaming apuntó contra Rosemblat por no haber realizado repreguntas ni cuestionado sus declaraciones. “Yo sé que muchos no estuvieron contentos con su presencia. Así que tengo buenas noticias para ustedes. Son tres mano a mano más y después ya está”, lanzó al inicio del programa.