Pedro Rosemblat se defendió tras las críticas que recibió por la entrevista a Dante Gebel

Resumen para apurados
- Pedro Rosemblat defendió en Gelatina su entrevista a Dante Gebel ante críticas de su audiencia. El conductor justificó el diálogo con el potencial candidato presidencial para 2027.
- Rosemblat relativizó el impacto de la visibilidad, destacando que Gebel ya supera en seguidores al canal. Atribuyó el rechazo a prejuicios y confirmó la pérdida de solo 42 suscriptores.
- El periodista adelantó que seguirá entrevistando a opositores para romper la burbuja ideológica. Plantea que dialogar con sectores distintos es clave para evitar nuevas derrotas políticas.
Pedro Rosemblat rompió el silencio y salió al cruce de los cuestionamientos que recibió por parte de su propia comunidad por la entrevista en Gelatina a Dante Guebel, quien suena entre los posibles candidatos a presidente de cara a los comicios de 2027.
El prometido de Lali Espósito entrevistó el jueves 23 de abril al conductor de televisión evangélico, y una parte de la audiencia del streaming apuntó contra Rosemblat por no haber realizado repreguntas ni cuestionado sus declaraciones. “Yo sé que muchos no estuvieron contentos con su presencia. Así que tengo buenas noticias para ustedes. Son tres mano a mano más y después ya está”, lanzó al inicio del programa.
En la misma línea, continuó con el humor al repartir billetes de dólares falsos entre sus compañeros, sugiriendo que habrían sido entregados por el propio Gebel. Sin embargo, luego adoptó un tono más serio para aclarar su posición: “Quiero que sepan esto de verdad, que nadie de este equipo pensó en votar a Dante Gebel”.
Rosemblat también cuestionó la idea de que la entrevista haya favorecido políticamente al invitado. “Aprovecho que estamos hablando de esto para decir dos cosas. La primera, la teoría de la visibilidad. Amigos, amigas, no tiene sentido en las redes sociales. Dante Gebel tiene tres millones y medio de seguidores en YouTube, cinco veces los seguidores que tiene gelatina”, argumentó.
En ese sentido, recordó que otros dirigentes políticos pasaron por el programa sin que eso se tradujera en un crecimiento electoral: “Si fuera por la visibilidad que tuvieron Juan Grabois y Guillermo Moreno tendrían que ir a un balotaje y eso no pasa”.
También vinculó este debate con interpretaciones sobre el escenario político reciente: “Esa forma de interpretar los fenómenos mediáticos o de redes es algo que venimos arrastrando hace años y que nos lleva a suponer que Milei ganó porque tuvo visibilidad en los medios y no porque el peronismo hizo un mal gobierno”.
Además, sostuvo que la oposición tuvo un rol en el crecimiento del actual presidente: “Así, reveló nuevamente que la oposición financió la campaña de Javier Milei y armó las listas creyendo que de esa manera iban a perjudicar a Juntos por el Cambio”.
“No fue un tema de visibilidad únicamente, sino de qué haces con ella”, remarcó.
Sobre el impacto concreto en su audiencia, relativizó la polémica: “Vos tenés 8.000 comentarios puteando en redes y vas a ver cuántos dejaron de ser socios de Gelatina, nuestro sistema de suscriptores y fueron 42, un número apenas por arriba del promedio diario. Nos da mucha pena, por supuesto, pero confiamos que los vamos a recuperar”.
El fuerte descargo de Pedro Rosemblat tras los cuestionamientos
También apuntó contra el streamer Santiago Cuño: “Intuimos que son personas que seguramente leyeron en Twitter y por ahí crean o lo escucharon a Santiago Cuño que Dante nos pagó una fortuna una y dicen ‘más sí que lo financie la CIA´”.
Por último, Rosemblat se dirigió directamente a su comunidad: “Amigos, vuelvan. Los vamos a volver a decepcionar en un año cuando entrevistemos a Macri o al dirigente del gobierno que se anime a ir a un medio opositor”.
“Pero vuelvan, ustedes saben ya a esta altura que hincha mucho las pelo…, pero no nos podemos sentar solamente con los que nos gustan, lo saben, lo hicimos, perdimos, hay que fumárselos y tenemos que lograr que de alguna manera nos fumen”, cerró.