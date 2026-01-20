Secciones
SociedadActualidad

La extraña reacción de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron cómo le pidió casamiento a Lali Espósito

El anuncio de casamiento provocó revuelo masivo entre los fanáticos, quienes debaten entre realidad o promoción creativa.

La extraña reacción de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron cómo le pidió casamiento a Lali Espósito Instagram
Hace 22 Min

La noticia estalló luego de un posteo donde la pareja del momento, Lali y Pedro Rosemblat exhibió un anillo junto a algún mensaje explicito. Esta revelación provocó revuelo masivo entre sus fanáticos, quienes debaten entre realidad o promoción creativa.

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

El protagonista asistió a su plataforma habitual de streaming poco tiempo después del anuncio virtual. Los seguidores aguardaban ansiosos alguna confirmación fehaciente bajo la transmisión en vivo que ofrece aquel programa.

Un recibimiento cargado de humor

El conductor regresó a la programación del ciclo Industria Nacional este lunes diecinueve de enero. Sus colegas lo recibieron con entusiasmo e indirectas inmediatas sobre sucesos románticos recientes. "Mirálo al morocho", expresaron desde el estudio y sumaron: "Que cuente".

Clima festivo invadió rápidamente aquel espacio laboral frente a mirada atónita del invitado. Los presentes buscaban una declaración oficial que finalizara el misterio generado por vínculo sentimental. Johanna Chiesa registró comportamiento esquivo del comunicador durante ese instante de tensión mediática.

Silencio ante el interrogatorio

Marcos Aramburu tomó una iniciativa con sonrisa amplia para lanzar el interrogante directo sobre compromiso. "¿Cómo estás loquito? ¿Te arrodillaste?", consultó dicho integrante mientras esperaba alguna réplica concreta. Ante tal cuestionamiento, Pedro Rosemblat prefirió abandonar su asiento de forma repentina y retirarse sin emitir comentario alguno. La marcha nupcial sonó de fondo para acompañar su huida frente a las cámaras.

Temas Lali Espósito
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo se conocieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat: romance y compromiso en dos años

Cómo se conocieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat: romance y compromiso en dos años

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron que se casan

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron que se casan

Qué significa el anillo “toi et moi” que eligieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat para su compromiso

Qué significa el anillo “toi et moi” que eligieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat para su compromiso

Así reaccionaron las madres de Pedro Rosemblat y Lali Espósito a las fotos del compromiso

Así reaccionaron las madres de Pedro Rosemblat y Lali Espósito a las fotos del compromiso

La inesperada reacción de Moria Casán al anuncio de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La inesperada reacción de Moria Casán al anuncio de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lo más popular
Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos
1

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza
2

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión
3

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?
4

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán
5

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules
6

Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules

Más Noticias
La confesión de Fabián Vena sobre su enfermedad: “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”

La confesión de Fabián Vena sobre su enfermedad: “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”

Cambian los subsidios a la energía: cómo saber si perdés el beneficio

Cambian los subsidios a la energía: cómo saber si perdés el beneficio

“No quiero reconciliarme”: el martirio de Brooklyn Beckham, alejado y enojado con su familia

“No quiero reconciliarme”: el martirio de Brooklyn Beckham, alejado y enojado con su familia

El verdadero vestido que hizo famoso a Valentino no era rojo: la historia detrás del mito

El verdadero vestido que hizo famoso a Valentino no era rojo: la historia detrás del mito

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Comentarios