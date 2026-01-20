La extraña reacción de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron cómo le pidió casamiento a Lali Espósito

La noticia estalló luego de un posteo donde la pareja del momento, Lali y Pedro Rosemblat exhibió un anillo junto a algún mensaje explicito. Esta revelación provocó revuelo masivo entre sus fanáticos, quienes debaten entre realidad o promoción creativa.
El protagonista asistió a su plataforma habitual de streaming poco tiempo después del anuncio virtual. Los seguidores aguardaban ansiosos alguna confirmación fehaciente bajo la transmisión en vivo que ofrece aquel programa.
Un recibimiento cargado de humor
El conductor regresó a la programación del ciclo Industria Nacional este lunes diecinueve de enero. Sus colegas lo recibieron con entusiasmo e indirectas inmediatas sobre sucesos románticos recientes. "Mirálo al morocho", expresaron desde el estudio y sumaron: "Que cuente".
Clima festivo invadió rápidamente aquel espacio laboral frente a mirada atónita del invitado. Los presentes buscaban una declaración oficial que finalizara el misterio generado por vínculo sentimental. Johanna Chiesa registró comportamiento esquivo del comunicador durante ese instante de tensión mediática.
Silencio ante el interrogatorio
Marcos Aramburu tomó una iniciativa con sonrisa amplia para lanzar el interrogante directo sobre compromiso. "¿Cómo estás loquito? ¿Te arrodillaste?", consultó dicho integrante mientras esperaba alguna réplica concreta. Ante tal cuestionamiento, Pedro Rosemblat prefirió abandonar su asiento de forma repentina y retirarse sin emitir comentario alguno. La marcha nupcial sonó de fondo para acompañar su huida frente a las cámaras.