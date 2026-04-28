Charly García fue dado de alta tras su operación de riñón: cómo se encuentra

El músico, que desde hace tiempo utiliza silla de ruedas y mantiene escasas apariciones públicas, había sido noticia semanas atrás por su presencia en los recitales de AC/DC en el estadio de River, en marzo. Su participación generó una fuerte repercusión entre los fanáticos, especialmente luego de que se difundiera un video en el que se lo ve disfrutando del show.