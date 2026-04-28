Charly García fue dado de alta tras su operación de riñón: cómo se encuentra

Resumen para apurados
- Charly García recibió el alta médica este lunes tras una operación de riñón programada en Buenos Aires. El músico evoluciona favorablemente y ya descansa en su domicilio.
- La intervención fue una nefrectomía parcial sin complicaciones en el IADT. El entorno del artista aclaró que no necesitó diálisis y agradeció el apoyo de sus seguidores.
- El alta trae alivio a sus fanáticos tras la preocupación por su salud. Su recuperación es clave para el máximo referente del rock argentino, que hoy mantiene un perfil bajo.
Charly García recibió el alta este lunes luego de haber sido sometido a una operación de riñón hace menos de una semana. La noticia llevó alivio a sus seguidores, que habían manifestado preocupación por su estado de salud en los últimos días. Según trascendió, el artista evoluciona favorablemente y ya se encuentra en su hogar.
El compositor y pianista había estado internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde se realizó una intervención programada. La cirugía consistió en una nefrectomía parcial, un procedimiento mediante el cual se extirpa una parte del riñón.
De acuerdo con la información difundida por su entorno, la operación se desarrolló según lo previsto y no presentó complicaciones. Tras la intervención, García pasó una noche estable y con sedación, y continuó su recuperación en una habitación común de la clínica porteña hasta recibir el alta.
“Para llevar tranquilidad, es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento”, indicaron en un comunicado. En ese mismo mensaje, también expresaron su agradecimiento: “Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre”.
El músico, que desde hace tiempo utiliza silla de ruedas y mantiene escasas apariciones públicas, había sido noticia semanas atrás por su presencia en los recitales de AC/DC en el estadio de River, en marzo. Su participación generó una fuerte repercusión entre los fanáticos, especialmente luego de que se difundiera un video en el que se lo ve disfrutando del show.
La grabación fue compartida por El Zorrito Von Quintiero en sus redes sociales, junto a un mensaje que reflejó la emoción del momento: “Con el jefe flasheando esta masterclass de AC/DC”. También destacó el clima del recital: “Los más grandes arriba del escenario y los más grandes abajo también. La selección argentina de audiencia campeona del mundo cada año”.
En ese contexto, agregó otra reflexión sobre la experiencia compartida: “Y con el más grande como fan viendo y sintiendo a la escuela de rock”, en referencia a García, quien se mostró atento y conmovido durante la presentación de la histórica banda australiana.