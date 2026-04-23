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Operaron a Charly García: ¿qué le pasó y cómo sigue su salud?

Si bien la noticia generó una fuerte preocupación inicial entre sus seguidores, se confirmó que la cirugía estaba programada y que el músico se encuentra estable.

Operaron a Charly García y sigue internado Operaron a Charly García y sigue internado Hola
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El músico Charly García fue sometido a una nefrectomía parcial programada en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento para tratar una lesión renal y se encuentra estable.
  • La intervención quirúrgica consistió en extirpar una parte del riñón preservando el tejido sano. El entorno del artista confirmó que la cirugía fue exitosa y ya inició diálisis.
  • Se espera una evolución favorable tras el procedimiento planificado. El caso destaca la importancia de preservar la función renal y calma la preocupación sobre la salud del ídolo.
Resumen generado con IA

La salud de Charly García volvió a estar en el centro de la atención pública luego de que se confirmara su internación en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento. Sin embargo, desde su entorno llevaron calma al aclarar que se trató de un procedimiento médico programado y no de una urgencia.

La noticia se conoció en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, donde se difundieron detalles sobre la intervención y la evolución del músico.

Una cirugía planificada y una evolución favorable

De acuerdo a la información difundida, el artista fue sometido a una nefrectomía parcial, una operación quirúrgica que consiste en la extirpación de una parte del riñón. Según su entorno más cercano, el procedimiento se desarrolló sin complicaciones.

“Salió todo bien”, transmitió su mánager a través de un mensaje enviado al ciclo televisivo, llevando tranquilidad a sus seguidores.

Tras la cirugía, el músico permanece internado en una habitación común, donde continúa con su recuperación bajo supervisión médica. Como parte del proceso postoperatorio, los profesionales iniciaron un tratamiento de diálisis para acompañar el funcionamiento renal luego de la intervención.

Nefrectomía parcial: en qué consiste la cirugía que preserva parte del riñón

La nefrectomía parcial es un procedimiento quirúrgico que consiste en extirpar solo la porción afectada de un riñón, en lugar de retirarlo por completo. Se utiliza principalmente para tratar tumores renales pequeños o lesiones localizadas, con el objetivo de eliminar el problema sin comprometer toda la función del órgano.

Este tipo de intervención permite conservar el tejido sano y mantener, en la medida de lo posible, la capacidad renal del paciente. Puede realizarse mediante cirugía abierta, laparoscópica o asistida por robot, según el caso y la complejidad.

Tras la operación, es habitual un seguimiento médico cercano para controlar la recuperación y el funcionamiento del riñón. En algunos casos, puede ser necesario un apoyo temporal, como la diálisis, mientras el organismo se adapta al nuevo estado.

Temas Charly García
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