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Festival de Cuotas en Mercado Pago: cómo comprar en 24 cuotas sin interés y qué marcas participan

Se sumarán más de 300 marcas pertenecientes a diversos rubros comerciales.

Festival de Cuotas en Mercado Pago: cómo comprar en 24 cuotas sin interés y qué marcas participan Mercado Pago
Hace 5 Min

Mercado Pago puso en marcha una nueva edición de su Festival de Cuotas, iniciativa que permite realizar compras con financiación en hasta 24 cuotas sin interés en todo el territorio nacional. La campaña comenzó el 6 de abril y permanece vigente hasta el día 12 del mismo mes, brindando a los usuarios la posibilidad de adquirir productos bajo condiciones de pago flexibles.

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En esta oportunidad, participan más de 300 marcas pertenecientes a diversos rubros comerciales. La propuesta busca incentivar el consumo a través de beneficios exclusivos, facilitando el acceso a múltiples categorías de artículos mediante el uso de la billetera virtual.

Cómo funciona la financiación sin interés de Mercado Pago

La mecánica de participación resulta directa, permitiendo a los usuarios acceder al beneficio mediante tres herramientas del ecosistema: código QR, tarjeta prepaga o crédito disponible en la aplicación. El pago con QR destaca como la opción predilecta para aprovechar estas promociones, con plena vigencia en kioscos, supermercados, comercios barriales y grandes cadenas comerciales.

Por otro lado, la tarjeta prepaga de la plataforma también habilita la financiación tras la carga previa de fondos en la billetera virtual. Asimismo, quienes poseen una línea de crédito asignada dentro de la app cuentan con la posibilidad de dividir sus pagos sin recurrir a intermediarios bancarios, gestionando todo el proceso de forma digital y centralizada.

  • Categorías principales: El sector de tecnología y electrodomésticos encabeza la promoción, incluyendo artículos como notebooks, celulares, televisores, heladeras y lavarropas.
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