Tiene 16 años, es tucumano y ya sueña con ser campeón del mundo de karate

Es que el alto rendimiento también se juega en el plato. Bajo la supervisión de un nutricionista, atraviesa hoy un proceso de adaptación física para su nueva categoría (Junior -75kg). “Es mucho esfuerzo. Hay días en los que salgo tarde del colegio y voy directo a entrenarme o a la parte de pesas”, explica sobre ese trabajo invisible que el público no puede ver. Para él, las enseñanzas que le dio el karate son las que hacen que no le cueste tanto: la disciplina y el autocontrol ya son su estilo de vida.