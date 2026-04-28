Presunto tráfico de influencias: Ontiveros denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez que debe indagarlo como imputado

A lo largo de las 24 páginas del escrito, se solicita además que el Consejo de la Magistratura oficie al Juzgado Federal de Tucumán para certificar la autenticidad de una serie de resoluciones que el imputado considera arbitrarias. Para Ontiveros, la decisión de levantar el secreto fiscal y financiero sin una prueba directa de entrega de dinero constituye una "invasión a la privacidad sin precedentes en la justicia local". Esta medida, ratificada recientemente por Díaz Vélez pese a la oposición de la defensa, es vista por el denunciante como una maniobra para “buscar cualquier delito ante la imposibilidad de probar el tráfico de influencias original". En su embestida contra el juez Díaz Vélez, Ontiveros considera la instrucción como viciada de parcialidad. “El magistrado denunciado ha permitido que la fiscalía incurra en una evidente expedición de pesca, violentando garantías constitucionales básicas de defensa en juicio y convirtiendo el proceso en un escenario de inquisición patrimonial”, dice un fragmento de su denuncia ante el Consejo de la Magistratura. "Resulta arbitrario y temerario que se pretenda rastrear la ruta de un dinero que el propio denunciante reconoció no haber entregado jamás, desvirtuando el objeto procesal para transformarlo en una persecución personal", agrega.