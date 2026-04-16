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Indagatoria

Presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal: según Ontiveros "buscan la ruta de un dinero que nunca se entregó”

El abogado envió una nota a LA GACETA en la que rechaza acusaciones a pocos días de tener que declarar como imputado en la causa

El abogado Ontiveros debe declarar el 21 de abril. El abogado Ontiveros debe declarar el 21 de abril.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El abogado Ontiveros declarará el 21 de abril ante el Juzgado Federal de Tucumán como imputado por presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal de Apelaciones.
  • Ontiveros rechazó las acusaciones mediante una nota, alegando que la justicia investiga el rastro de fondos inexistentes. La causa involucra a magistrados de la Cámara Federal.
  • El caso pone bajo la lupa la transparencia del Poder Judicial en Tucumán. El desenlace de la indagatoria definirá el curso de una investigación de alto impacto institucional.
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