Presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal: según Ontiveros "buscan la ruta de un dinero que nunca se entregó”

El abogado Ontiveros debe declarar el 21 de abril.
Resumen para apurados
- El abogado Ontiveros declarará el 21 de abril ante el Juzgado Federal de Tucumán como imputado por presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal de Apelaciones.
- Ontiveros rechazó las acusaciones mediante una nota, alegando que la justicia investiga el rastro de fondos inexistentes. La causa involucra a magistrados de la Cámara Federal.
- El caso pone bajo la lupa la transparencia del Poder Judicial en Tucumán. El desenlace de la indagatoria definirá el curso de una investigación de alto impacto institucional.
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