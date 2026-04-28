Ni soledad ni fracaso: por qué estar soltero a los 40 o 50 puede ser un beneficio

Qué descubrió el estudio

Las investigaciones sobre bienestar psicológico revelan que las personas de 40 y 50 años con trayectorias prolongadas de soltería suelen alcanzar una autosuficiencia emocional superior a quienes mantienen vínculos afectivos constantes. Este fenómeno se fundamenta en la necesidad de gestionar la incertidumbre y resolver dilemas personales sin el respaldo inmediato de una pareja, lo que deriva en un fortalecimiento de la autonomía y la capacidad de autorregulación.