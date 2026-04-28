Becas 2026: las fechas límite de abril para inscribirse en Anses y Capital Humano

Últimos días para el Progresar Obligatorio: nivel primario y secundario

La convocatoria para la modalidad obligatoria transitó sus momentos finales con un plazo de registro que expiró el 24 de abril. Esta ayuda está pensada para jóvenes de entre 16 y 24 años con el deseo de concluir sus estudios de base. El beneficio otorga una suma mensual de $35.000, aunque el esquema de cobro efectivo contempla la entrega directa de $28.000, equivalente al 80% de la asignación total.