"Ficha Limpia" en la Legislatura: los puntos que cuestionan desde la oposición

“Permitir candidaturas con condenas es garantizar una puerta abierta a la corrupción”, advirtió. Según Macome, es clave en qué instancia se activa la prohibición para ser candidato, y apuntó a “elevar los estándares éticos” para quienes aspiran a representar a la ciudadanía. “Mi postura es firme: si hay condena en primera instancia, no hay candidatura”, sentenció el legislador. Frente a las críticas que señalan que esta medida podría vulnerar el principio de inocencia, Macome aclaró la naturaleza de su planteo. “No se trata de proscribir, se trata de cuidar la idoneidad del cargo público. Una verdadera Ficha Limpia exige que el candidato esté libre de condenas fundadas antes de pedir el voto”, afirmó el legislador.