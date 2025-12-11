Reforma tributaria: el gobierno de Milei apuesta a un “mini RIGI” para reactivar la economía en 2026

Más mejoras para empresas

En materia empresarial, la propuesta oficial incluye una reducción de la carga del Impuesto a las Ganancias: la alícuota del 35% bajaría a 31,5% y la escala del 30% al 27%. En paralelo, el Ministerio de Economía impulsa un aumento del mínimo no imponible y de las deducciones para trabajadores y autónomos. La estrategia apunta a resignar recaudación por alícuotas más bajas a cambio de un repunte en la actividad durante 2026.