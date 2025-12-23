Secciones
LA GACETA
EconomíaNoticias económicas

Inversiones: el Gobierno de Milei aprobó el décimo proyecto del RIGI por U$S665 millones

Luis Caputo remarcó el alcance del régimen de incentivos al señalar que "con éste ya son 10 los proyectos RIGI aprobados con una inversión total de más de U$S25.000 millones".

Inversiones: el Gobierno de Milei aprobó el décimo proyecto del RIGI por U$S665 millones
Hace 2 Hs

El Gobierno de Javier Milei anunció la aprobación del décimo proyecto en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contempla una inversión superior a los U$S660 millones. 

La iniciativa fue avalada por el Comité Evaluador del programa y corresponde a un desarrollo minero en San Juan. La confirmación fue realizada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta oficial en la red social X. Según precisó el funcionario, se trata del proyecto Gualcamayo, enfocado en la explotación de oro y plata.

"El Comité Evaluador RIGI aprobó el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en la provincia de San Juan con una inversión total de U$S665 millones. Este proyecto permite la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento con el desarrollo de un tipo distinto de mineralización y va a emplear 1.700 personas en forma directa", destacó Caputo en su publicación.

Además, el ministro remarcó el alcance del régimen de incentivos al señalar que "con éste ya son 10 los proyectos RIGI aprobados con una inversión total de más de U$S25.000 millones".

Temas Luis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario
1

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado
2

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
3

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal
4

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio
5

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”
6

Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”

Más Noticias
Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”

Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave

YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave

Esperan las fiestas de Fin de Año, pero el bolsillo no acompaña: los comercios tucumanos adaptan estrategias ante un consumo moderado

Esperan las fiestas de Fin de Año, pero el bolsillo no acompaña: los comercios tucumanos adaptan estrategias ante un consumo moderado

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Comentarios