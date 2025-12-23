Inversiones: el Gobierno de Milei aprobó el décimo proyecto del RIGI por U$S665 millones

El Gobierno de Javier Milei anunció la aprobación del décimo proyecto en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contempla una inversión superior a los U$S660 millones.
La iniciativa fue avalada por el Comité Evaluador del programa y corresponde a un desarrollo minero en San Juan. La confirmación fue realizada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta oficial en la red social X. Según precisó el funcionario, se trata del proyecto Gualcamayo, enfocado en la explotación de oro y plata.
"El Comité Evaluador RIGI aprobó el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en la provincia de San Juan con una inversión total de U$S665 millones. Este proyecto permite la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento con el desarrollo de un tipo distinto de mineralización y va a emplear 1.700 personas en forma directa", destacó Caputo en su publicación.
Además, el ministro remarcó el alcance del régimen de incentivos al señalar que "con éste ya son 10 los proyectos RIGI aprobados con una inversión total de más de U$S25.000 millones".
Importante: nuevo RIGI aprobado— totocaputo (@LuisCaputoAR) December 23, 2025
