Inversiones: el Gobierno de Milei aprobó el décimo proyecto del RIGI por U$S665 millones

"El Comité Evaluador RIGI aprobó el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en la provincia de San Juan con una inversión total de U$S665 millones. Este proyecto permite la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento con el desarrollo de un tipo distinto de mineralización y va a emplear 1.700 personas en forma directa", destacó Caputo en su publicación.