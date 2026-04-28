Secciones
DeportesFútbol

Atlético Tucumán y el futuro de su camiseta: entre la renovación con Kappa y nuevas propuestas

Con el contrato de la marca italiana próximo a vencer, la dirigencia "decana" ya analiza ofertas de otras empresas para 2027.

¿CAMBIA DE LOGO? Atlético Tucumán debe decidir el futuro de su indumentaria de cara a la temporada 2027. ¿CAMBIA DE LOGO? Atlético Tucumán debe decidir el futuro de su indumentaria de cara a la temporada 2027.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán analiza ofertas para su indumentaria de 2027 ante el fin del contrato con Kappa. La dirigencia busca optimizar ingresos y calidad en el diseño de la camiseta.
  • Pese a la prioridad de Kappa, el club evalúa propuestas externas tras el vencimiento del vínculo. La dirigencia desmintió acuerdos cerrados mientras analiza el mercado actual.
  • La resolución, prevista para julio, definirá la imagen del club en 2027. El cambio busca potenciar ingresos comerciales y satisfacer la demanda de calidad de los socios y fanáticos.
Resumen generado con IA

Las últimas horas sacudieron el mundo comercial de Atlético Tucumán con una noticia que toca directamente la fibra del fanático en 25 de Mayo y Chile. Según informaron desde la dirigencia, Kappa, la marca deportiva que actualmente viste al "Decano", tiene contrato con la institución hasta diciembre de este año y el club ya inició conversaciones con distintas empresas interesadas en diseñar la indumentaria para el 2027.

Kappa comenzó su camino con Atlético en enero de 2025, aunque el desembarco se hizo efectivo recién en julio de ese año. Con el vínculo próximo a vencer, puertas adentro del club confirmaron que, si bien existe una cláusula para extender la relación por una temporada más, se está considerando un cambio de aire para la próxima campaña.

"Se acercaron algunas empresas con sus respectivas propuestas y se está analizando la posibilidad", aseguraron desde el club. A su vez, desmintieron versiones que circulaban en redes sociales sobre un acuerdo "90% cerrado" con otra marca (como se especuló con el caso de la marca nacional Atomik, que hoy viste la camiseta de San Lorenzo), aunque la fuente consultada prefirió no dar nombres concretos de las firmas en pugna.

"No hay nada definido. Hoy Kappa tiene la prioridad para renovar, siempre y cuando la propuesta represente una mejora tanto en términos contractuales como en el producto", agregaron desde las oficinas del Monumental. "Es cierto que hubo acercamientos de otras empresas para ser sponsor de Atlético en 2027, pero por ahora son sólo charlas", concluyeron.

Por el momento, la atención se centra en el lanzamiento de la nueva camiseta de la marca italiana para el segundo semestre del año, así como la nueva línea de entrenamiento. Según informaron desde la institución, el "Decano" tendrá tiempo hasta julio para tomar una decisión final sobre qué logo lucirá en el pecho durante 2027.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad
1

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses
2

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto
3

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes
4

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos
5

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

Ranking notas premium
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
2

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso
3

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

De capitán de Los Pumitas a dejar el rugby en pleno crecimiento: la historia de Santiago Guzmán
4

De capitán de Los Pumitas a dejar el rugby en pleno crecimiento: la historia de Santiago Guzmán

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
5

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá cubierto y el frío se hará sentir este martes

Cómo ver PSG vs Bayern Múnich: hora y TV de la semifinal de la Champions League

Cómo ver PSG vs Bayern Múnich: hora y TV de la semifinal de la Champions League

La AFA confirmó el cronograma de la fecha 9 que definirá los cruces de playoffs del Torneo Apertura

La AFA confirmó el cronograma de la fecha 9 que definirá los cruces de playoffs del Torneo Apertura

Franco Colapinto en el GP de Miami: días, horarios y cómo seguir a la Fórmula 1

Franco Colapinto en el GP de Miami: días, horarios y cómo seguir a la Fórmula 1

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Cuando el principal obstáculo no es el dinero: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto

Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto

Comentarios