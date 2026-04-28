Atlético Tucumán y el futuro de su camiseta: entre la renovación con Kappa y nuevas propuestas

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán analiza ofertas para su indumentaria de 2027 ante el fin del contrato con Kappa. La dirigencia busca optimizar ingresos y calidad en el diseño de la camiseta.
- Pese a la prioridad de Kappa, el club evalúa propuestas externas tras el vencimiento del vínculo. La dirigencia desmintió acuerdos cerrados mientras analiza el mercado actual.
- La resolución, prevista para julio, definirá la imagen del club en 2027. El cambio busca potenciar ingresos comerciales y satisfacer la demanda de calidad de los socios y fanáticos.
Las últimas horas sacudieron el mundo comercial de Atlético Tucumán con una noticia que toca directamente la fibra del fanático en 25 de Mayo y Chile. Según informaron desde la dirigencia, Kappa, la marca deportiva que actualmente viste al "Decano", tiene contrato con la institución hasta diciembre de este año y el club ya inició conversaciones con distintas empresas interesadas en diseñar la indumentaria para el 2027.
Kappa comenzó su camino con Atlético en enero de 2025, aunque el desembarco se hizo efectivo recién en julio de ese año. Con el vínculo próximo a vencer, puertas adentro del club confirmaron que, si bien existe una cláusula para extender la relación por una temporada más, se está considerando un cambio de aire para la próxima campaña.
"Se acercaron algunas empresas con sus respectivas propuestas y se está analizando la posibilidad", aseguraron desde el club. A su vez, desmintieron versiones que circulaban en redes sociales sobre un acuerdo "90% cerrado" con otra marca (como se especuló con el caso de la marca nacional Atomik, que hoy viste la camiseta de San Lorenzo), aunque la fuente consultada prefirió no dar nombres concretos de las firmas en pugna.
"No hay nada definido. Hoy Kappa tiene la prioridad para renovar, siempre y cuando la propuesta represente una mejora tanto en términos contractuales como en el producto", agregaron desde las oficinas del Monumental. "Es cierto que hubo acercamientos de otras empresas para ser sponsor de Atlético en 2027, pero por ahora son sólo charlas", concluyeron.
Por el momento, la atención se centra en el lanzamiento de la nueva camiseta de la marca italiana para el segundo semestre del año, así como la nueva línea de entrenamiento. Según informaron desde la institución, el "Decano" tendrá tiempo hasta julio para tomar una decisión final sobre qué logo lucirá en el pecho durante 2027.