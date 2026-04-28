Atlético Tucumán y el futuro de su camiseta: entre la renovación con Kappa y nuevas propuestas

"Se acercaron algunas empresas con sus respectivas propuestas y se está analizando la posibilidad", aseguraron desde el club. A su vez, desmintieron versiones que circulaban en redes sociales sobre un acuerdo "90% cerrado" con otra marca (como se especuló con el caso de la marca nacional Atomik, que hoy viste la camiseta de San Lorenzo), aunque la fuente consultada prefirió no dar nombres concretos de las firmas en pugna.