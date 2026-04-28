Incendio en Sociales de la UBA: evacuación, humo y dos hospitalizados

Resumen para apurados
- Un incendio en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA obligó a evacuar el edificio este lunes en Constitución, dejando a dos personas hospitalizadas por inhalación de humo.
- El fuego se originó en contenedores de reciclaje de un patio interno. Bomberos y el SAME intervinieron rápidamente para controlar las llamas y asistir a los afectados en el lugar.
- El hecho reavivó el debate sobre la seguridad en edificios públicos universitarios. Se inició una investigación para determinar las causas mientras las actividades fueron retomadas.
Una tarde de cursada terminó en alarma. Un incendio en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) obligó a evacuar el edificio y dejó dos personas hospitalizadas por inhalación de humo. El episodio ocurrió el lunes en pleno horario académico y generó momentos de tensión entre estudiantes y docentes.
El foco se originó en dos contenedores de residuos ubicados en un patio interno del edificio de Santiago del Estero al 1000, en el barrio de Constitución. Según las primeras informaciones, el fuego se expandió con rapidez desde donde se encontraba todo el material a reciclar de las recientes elecciones. Así se produjo una densa columna de humo que se filtró hacia los pasillos y aulas.
Desalojo, bomberos y SAME
La reacción fue inmediata. Trabajadores del lugar intentaron contener las llamas con la red contra incendios mientras se activaba el protocolo de evacuación. En pocos minutos, todo el edificio —planta baja y cuatro pisos— quedó desalojado. Afuera, grupos de estudiantes siguieron la situación desde la vereda, algunos registrando el momento con sus celulares.
El operativo se reforzó con la llegada de los Bomberos, que lograron controlar el foco ígneo sin que se propagara a sectores clave como aulas o laboratorios. Aun así, el humo obligó a intervenir al SAME: dos hombres, de 32 y 47 años, fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía, mientras que otra persona recibió asistencia en el lugar.
Desde la facultad señalaron que no hubo daños estructurales importantes y que las actividades se retomaron horas después. También confirmaron que se abrió una investigación para determinar cómo comenzó el incendio.
Redes, política y un eslogan que volvió
El episodio no tardó en trasladarse a redes sociales. En cuestión de minutos, circularon videos del interior del edificio con el resplandor del fuego de fondo y estudiantes evacuando los pasillos. Pero la conversación tomó otro tono cuando aparecieron las referencias políticas.
Días antes se habían realizado las elecciones del centro de estudiantes. La agrupación ganadora, UES, había usado como lema de campaña una frase que ahora volvió con ironía: “Hay que prender Sociales”. Tras el incendio, los comentarios mezclaron humor y crítica, con usuarios que jugaron con el doble sentido del eslogan.
Más allá del ruido en redes, el dato concreto es otro: el fuego fue controlado rápido y no pasó a mayores. Pero la escena dejó expuesta una preocupación que atraviesa a muchas universidades: la seguridad en edificios con alta circulación diaria.
El incendio duró minutos; el impacto, un poco más. Clases interrumpidas, estudiantes evacuados y una investigación en marcha. La rutina volvió, pero con una pregunta abierta: cómo evitar que un episodio así se repita en espacios donde miles de jóvenes pasan gran parte de su día.