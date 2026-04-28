Incendio en Sociales de la UBA: evacuación, humo y dos hospitalizados

El foco se originó en dos contenedores de residuos ubicados en un patio interno del edificio de Santiago del Estero al 1000, en el barrio de Constitución. Según las primeras informaciones, el fuego se expandió con rapidez desde donde se encontraba todo el material a reciclar de las recientes elecciones. Así se produjo una densa columna de humo que se filtró hacia los pasillos y aulas.