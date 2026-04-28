Secciones
SociedadActualidad

Incendio en Sociales de la UBA: evacuación, humo y dos hospitalizados

En medio de la cursada, un incendio en un patio interno forzó la evacuación total del edificio de Sociales. El operativo incluyó a Bomberos y SAME, con dos trasladados al Hospital Ramos Mejía.

TENSIÓN EN LA UBA. El fuego empezó en contenedores dentro del edificio, generó una nube de humo y activó un operativo de emergencia en plena jornada universitaria. / UBA TENSIÓN EN LA UBA. El fuego empezó en contenedores dentro del edificio, generó una nube de humo y activó un operativo de emergencia en plena jornada universitaria. / UBA
28 Abril 2026

Resumen para apurados

  • Un incendio en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA obligó a evacuar el edificio este lunes en Constitución, dejando a dos personas hospitalizadas por inhalación de humo.
  • El fuego se originó en contenedores de reciclaje de un patio interno. Bomberos y el SAME intervinieron rápidamente para controlar las llamas y asistir a los afectados en el lugar.
  • El hecho reavivó el debate sobre la seguridad en edificios públicos universitarios. Se inició una investigación para determinar las causas mientras las actividades fueron retomadas.
Resumen generado con IA

Una tarde de cursada terminó en alarma. Un incendio en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) obligó a evacuar el edificio y dejó dos personas hospitalizadas por inhalación de humo. El episodio ocurrió el lunes en pleno horario académico y generó momentos de tensión entre estudiantes y docentes.

El foco se originó en dos contenedores de residuos ubicados en un patio interno del edificio de Santiago del Estero al 1000, en el barrio de Constitución. Según las primeras informaciones, el fuego se expandió con rapidez desde donde se encontraba todo el material a reciclar de las recientes elecciones. Así se produjo una densa columna de humo que se filtró hacia los pasillos y aulas.

Desalojo, bomberos y SAME

La reacción fue inmediata. Trabajadores del lugar intentaron contener las llamas con la red contra incendios mientras se activaba el protocolo de evacuación. En pocos minutos, todo el edificio —planta baja y cuatro pisos— quedó desalojado. Afuera, grupos de estudiantes siguieron la situación desde la vereda, algunos registrando el momento con sus celulares.

El operativo se reforzó con la llegada de los Bomberos, que lograron controlar el foco ígneo sin que se propagara a sectores clave como aulas o laboratorios. Aun así, el humo obligó a intervenir al SAME: dos hombres, de 32 y 47 años, fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía, mientras que otra persona recibió asistencia en el lugar.

Desde la facultad señalaron que no hubo daños estructurales importantes y que las actividades se retomaron horas después. También confirmaron que se abrió una investigación para determinar cómo comenzó el incendio.

LOS BOMBEROS. Dos personas fueron trasladadas por inhalación de humo. / UBA LOS BOMBEROS. Dos personas fueron trasladadas por inhalación de humo. / UBA

Redes, política y un eslogan que volvió

El episodio no tardó en trasladarse a redes sociales. En cuestión de minutos, circularon videos del interior del edificio con el resplandor del fuego de fondo y estudiantes evacuando los pasillos. Pero la conversación tomó otro tono cuando aparecieron las referencias políticas.

Días antes se habían realizado las elecciones del centro de estudiantes. La agrupación ganadora, UES, había usado como lema de campaña una frase que ahora volvió con ironía: “Hay que prender Sociales”. Tras el incendio, los comentarios mezclaron humor y crítica, con usuarios que jugaron con el doble sentido del eslogan.

Más allá del ruido en redes, el dato concreto es otro: el fuego fue controlado rápido y no pasó a mayores. Pero la escena dejó expuesta una preocupación que atraviesa a muchas universidades: la seguridad en edificios con alta circulación diaria.

El incendio duró minutos; el impacto, un poco más. Clases interrumpidas, estudiantes evacuados y una investigación en marcha. La rutina volvió, pero con una pregunta abierta: cómo evitar que un episodio así se repita en espacios donde miles de jóvenes pasan gran parte de su día.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Buenos AiresUniversidad de Buenos AiresArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Carreras cortas en la UBA: qué podés estudiar en dos o tres años y salir a trabajar

Carreras cortas en la UBA: qué podés estudiar en dos o tres años y salir a trabajar

IA para la vida real: estos son algunos cursos gratis que lanza la UBA

IA para la vida real: estos son algunos cursos gratis que lanza la UBA

Cómo funciona Instants, la nueva aplicación de fotos efímeras

Cómo funciona "Instants", la nueva aplicación de fotos efímeras

Lo más popular
Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán
1

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura
2

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita
3

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Indignación por Mario Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?
4

Indignación por Mario Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena
5

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena

Ranking notas premium
Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político
1

Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político

La Legislatura debatirá Ficha Limpia este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?
2

La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
3

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre
4

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre

Más Noticias
Gritaban de dolor: cómo se vive en los barrios tucumanos en los que la epidemia de chikungunya no da tregua

"Gritaban de dolor": cómo se vive en los barrios tucumanos en los que la epidemia de chikungunya no da tregua

Indignación por Mario Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

Indignación por Mario Pergolini: ¿por qué generó rechazo su comentario sobre un femicidio?

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Horóscopo chino: qué signos tomarán decisiones clave en mayo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos tomarán decisiones clave en mayo, según Ludovica Squirru

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Anses habilitó la posibilidad de cobrar el 20% retenido en 2026

Anses habilitó la posibilidad de cobrar el 20% retenido en 2026

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena

Comentarios