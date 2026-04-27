Las dos caras del empate: qué rescatar del juego de Atlético y cuáles son los errores que no lo dejan ganar

2. Cedió terreno y perdió el control: hasta el 1-0, el “Decano” había sido el amplio dominador. Con el correr de los minutos, la ventaja se convirtió en una zona de confort peligrosa y el equipo, casi por inercia, retrocedió hasta encerrarse en su propio campo. Regaló la pelota, dejó de atacar y permitió que Banfield tomara la batuta. El DT tampoco pareció encontrar respuestas en el banco. La resistencia fue frágil: bastó un desborde por la zona de Maximiliano Villa y un centro al área para echar a perder lo conseguido. El “Decano” tiene un desafío impostergable de cara al próximo semestre: el de ser un equipo con la jerarquía y el criterio necesario para aprender a cerrar los partidos.