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Gran Hermano: la entrada de "La Bomba" Tucumana duplicó la audiencia en una noche récord

Gladys "La Bomba Tucumana" dio un espectáculo en su ingreso al reality disparando el rating del show.

Gran Hermano: la entrada de La Bomba Tucumana duplicó la audiencia en una noche récord Gran Hermano
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • "La Bomba" Tucumana ingresó a Gran Hermano en Telefe y Brian Sarmiento fue eliminado, alcanzando un pico de 14,9 puntos de rating en una gala récord para la actual temporada.
  • Tras dos meses de encierro y con 15 participantes, la cantante ingresó con empanadas para distender el clima. Telefe superó a El Trece en una noche clave de duelos internos.
  • El uso de figuras mediáticas externas refuerza la estrategia de Telefe para sostener el rating y dinamizar la convivencia en una etapa crítica del reality show más visto del país.
Resumen generado con IA

Luego de dos meses de competencia, la casa de Gran Hermano presenta un escenario de alta tensión con solo quince integrantes en juego de los veintiocho originales.Esta  temporada incluye nueve salidas por decisión del público, cuatro retiros voluntarios y un participante expulsado por reglamento. Actualmente, la convivencia se divide en dos bandos que sostienen tácticas opuestas, profundizando la división interna entre los famosos, influencers y figuras mediáticas que siguen en el reality.

La “Bomba Tucumana” con coronita: la regla que no cumplió antes de entrar a “Gran Hermano”

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La última gala de nominación puso la atención en el duelo directo entre Brian Sarmiento y Yisela “Yipio” Pintos, ambos referentes de sus respectivos sectores. Aunque Solangel Abraham, Danelik Star y Franco Zunino también integraban la lista de posibles eliminados, el interés general recayó en la disputa entre el liderazgo agresivo del exfutbolista y la estrategia de la comediante. 

Cuánto midió el resto de la programación: Pasapalabra y Es mi sueño

La disputa por el rating nocturno inició con el duelo en Pasapalabra, donde compitieron figuras como Juariu, Gastón Edul y Stefano de Gregorio frente al equipo de Evitta Luna, Juli Savioli y Campa. El programa bajo la conducción de Iván de Pineda inició su emisión con una base de 8,5 puntos, cifra heredada del noticiero central de Telefe. Mientras tanto, en la pantalla de El Trece, el certamen Es mi sueño destacó gracias a la presentación de Yamila Guida Osman, quien obtuvo la aprobación total del jurado tras su interpretación de un clásico de Tina Turner.

El concurso de talentos cuenta con un panel evaluador integrado por Abel Pintos, Jimena Barón, La Mona Jiménez y Joaquín Levinton, encargados de decidir quiénes avanzan hacia el "Palco del Ópera". Durante este segmento, la producción de El Trece alcanzó los 7,6 puntos de audiencia, posicionándose detrás del líder de la franja. En los canales restantes, LAM consiguió un máximo de 3,7 unidades para ubicarse en el tercer puesto, mientras que Bendita registró una marca de 2,9 puntos.

Cuánto midió el rating de Gran Hermano con la Bomba Tucumana

El inicio de la gala de Gran Hermano contó con la sorpresiva incorporación de Gladys “La Bomba Tucumana”, quien ingresó cantando y repartiendo empanadas entre los presentes. Además, expresó su emoción al integrarse al grupo de participantes. Durante el proceso de salvación, Zunino abandonó la placa en primer lugar con apenas el 2,3% de los sufragios, momento en que la audiencia escaló a los 13,3 puntos. Posteriormente, Danelik aseguró su permanencia con el 5,2%, lo que elevó el rating hasta los 14,7 puntos.

La tensión aumentó hacia el final del programa cuando Sol obtuvo el tercer lugar en la votación con el 25,1%. Finalmente, la resolución del duelo principal dejó a Brian Sarmiento fuera de la competencia, recibiendo el 54,2% de los votos del público frente a la continuidad de Yipio. Este desenlace permitió que el ciclo alcanzara su pico máximo de sintonía de la velada con un registro de 14,9 puntos.

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