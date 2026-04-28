Gran Hermano: la entrada de "La Bomba" Tucumana duplicó la audiencia en una noche récord

Cuánto midió el resto de la programación: Pasapalabra y Es mi sueño

La disputa por el rating nocturno inició con el duelo en Pasapalabra, donde compitieron figuras como Juariu, Gastón Edul y Stefano de Gregorio frente al equipo de Evitta Luna, Juli Savioli y Campa. El programa bajo la conducción de Iván de Pineda inició su emisión con una base de 8,5 puntos, cifra heredada del noticiero central de Telefe. Mientras tanto, en la pantalla de El Trece, el certamen Es mi sueño destacó gracias a la presentación de Yamila Guida Osman, quien obtuvo la aprobación total del jurado tras su interpretación de un clásico de Tina Turner.