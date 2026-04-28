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Esto le pasa en tu cuerpo si dormís tarde durante un mes

Un médico advierte sobre las consecuencias en la salud que provoca dormirse después de las 23.00hs.

No conciliar el sueño muchas veces puede estar asociado con problemas de estrés o ansiedad No conciliar el sueño muchas veces puede estar asociado con problemas de estrés o ansiedad
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Dr. Alexander Olmos advierte que dormir después de las 23:00 durante un mes daña la salud integral al desajustar el reloj biológico y alterar procesos metabólicos esenciales.
  • Según la OMS, el 40% de la población duerme mal. El proceso genera desde fatiga y envejecimiento prematuro de la piel hasta un aumento crítico del cortisol y la grasa abdominal.
  • Hacia la cuarta semana, la falta de sueño altera la expresión genética y desactiva la reparación del ADN, lo que deriva en inflamación crónica y un deterioro celular acelerado.
Resumen generado con IA

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 40% de las personas en el mundo tienen dificultades para dormir bien. El Dr. Alexander Olmos, comenta que podría pasarle a tu cuerpo si no duermes correctamente cuatro semanas.

Los trastornos del sueño pueden manifestarse de diversas formas, como la incapacidad para conciliar el sueño rápidamente al acostarse, la tendencia a despertarse varias veces durante la noche o la dificultad para establecer y mantener un patrón de descanso constante. 

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Además, algunas personas experimentan un incremento en el movimiento de las piernas o una sensación de incomodidad que interfiere con la calidad del sueño, haciendo que el descanso nocturno no sea efectivo y generando un impacto negativo en la salud física y mental.

Las consecuencias de dormir tarde durante un mes

En la semana uno, el médico comenta que el reloj biológico se desajusta, alterando el rendimiento de la energía y dificultando la capacidad de concentración e incluso el apetito puede sufrir modificaciones.

Durante la segunda semana, se pueden observar cambios en la piel. No dormir correctamente provoca el envejecimiento prematuro de la dermis, ésta se vuelve más fina por la ralentización de la renovación celular, dando paso a las arrugas y líneas de expresión prematuras.

La falta de sueño puede provocar una mayor cantidad de arrugas y pérdida de la plenitud de la piel. tez amarillenta, deslucida. Infecciones en la piel y boqueras o úlceras bucales. La falta de sueño puede provocar una mayor cantidad de arrugas y pérdida de la plenitud de la piel. tez amarillenta, deslucida. Infecciones en la piel y boqueras o úlceras bucales.

Posteriormente en la tercera semana, se empieza a producir la desregulación de hormonas. Explica que, la falta de sueño puede aumentar los niveles de cortisol, lo que aumenta el almacenamiento de grasa abdominal y genera un sistema inmunológico debilitado.

Por último, ya en la semana cuatro la falta de sueño comienza a afectar la expresión de los genes, provocando un inflamación crónica. Mientras que, los encargados de reparar el ADN y protegen del envejecimiento celular, comienzan a desactivarse.

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