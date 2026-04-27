Seis de cada diez inquilinos no llegan a pagar el alquiler y tienen que usar ahorros o pedir un crédito

En CABA el crecimiento fue de 19 puntos porcentuales: 32,5% en 2022 a 51,8% en 2025. Aunque refleja un aumento alarmante también es un descenso en comparación al 2024 en el que estaba en 55,7%. Si se tiene en cuenta el AMBA, la tendencia es la misma: un aumento considerable desde el 2022 (37,5%) con el pico en 2024 (45,2%) y un descenso en 2025 (44,5%).