Auriculares: el volumen que no deberías superar si no querés dañar tu audición

Jóvenes, los más expuestos

Las cifras son preocupantes: se estima que cerca del 25% de los adolescentes y adultos jóvenes en el mundo están expuestos a niveles peligrosos de sonido. A esto se suma que aproximadamente el 50% frecuenta boliches o espacios recreativos donde el volumen supera ampliamente los límites recomendados.