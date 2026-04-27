Auriculares: el volumen que no deberías superar si no querés dañar tu audición

Resumen para apurados
- El Ministerio de Salud de Tucumán alertó sobre daños auditivos permanentes en jóvenes por el uso de auriculares a volúmenes que superan los niveles de seguridad recomendados.
- El límite seguro son 80 decibeles, pero muchos adolescentes llegan a 110. El uso de modelos de inserción y la exposición prolongada en boliches agravan este problema de salud.
- Al ser un deterioro irreversible que afecta al 10% de la población global, se promueve la prevención familiar para mitigar el impacto futuro en la calidad de vida de la juventud.
El Ministerio de Salud Pública de Tucumán lanzó una advertencia sobre los riesgos del uso excesivo de auriculares, una práctica cada vez más frecuente que puede provocar daños auditivos permanentes, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes.
Desde la cartera sanitaria, encabezada por Luis Medina Ruiz, se impulsa una campaña de concientización orientada a prevenir patologías vinculadas a la audición.
Un problema que crece a nivel mundial
El jefe del servicio de Otorrinolaringología del Hospital Néstor Kirchner, Adriano Valdivieso, explicó que la pérdida auditiva —o hipoacusia— afecta a casi el 10% de la población mundial y puede generar limitaciones en todas las etapas de la vida.
“El uso recreativo de dispositivos como celulares o reproductores de música con auriculares, cuando excede ciertos niveles de volumen, produce un daño progresivo en la audición y vuelve al oído más vulnerable a lesiones futuras”, advirtió.
Cuál es el límite seguro
Según detalló el especialista, el umbral considerado seguro es de 80 decibeles en condiciones laborales, durante un máximo de ocho horas diarias. Sin embargo, a mayor intensidad de sonido, menor es el tiempo seguro de exposición.
El problema radica en que muchos jóvenes superan ampliamente esos niveles.
“Hay adolescentes que escuchan música a 110 decibeles. Es un volumen muy alto y en poco tiempo puede generar un daño irreversible”, sostuvo Valdivieso.
Jóvenes, los más expuestos
Las cifras son preocupantes: se estima que cerca del 25% de los adolescentes y adultos jóvenes en el mundo están expuestos a niveles peligrosos de sonido. A esto se suma que aproximadamente el 50% frecuenta boliches o espacios recreativos donde el volumen supera ampliamente los límites recomendados.
Además, los auriculares actuales —especialmente los de inserción— aumentan el riesgo, ya que el sonido ingresa de forma directa al canal auditivo.
Un daño que no tiene vuelta atrás
Uno de los puntos más críticos es que, en la mayoría de los casos, el daño auditivo no se puede revertir.
“Una vez que se produce el traumatismo acústico, el deterioro es permanente. Por eso es fundamental tomar conciencia”, enfatizó el especialista.
Si bien muchos dispositivos móviles incluyen alertas de volumen alto, estas suelen ser ignoradas por los usuarios.
El rol de la prevención
Desde el Ministerio de Salud remarcan la importancia de que las familias —especialmente los padres— hablen con los adolescentes sobre los riesgos del uso prolongado y a alto volumen de auriculares.
La prevención, coinciden los especialistas, es la única herramienta efectiva frente a un problema silencioso que puede afectar la calidad de vida para siempre.