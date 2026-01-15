¿Tus auriculares Bluetooth se siguen desconectando?: estas pueden ser las razones y cómo solucionarlo

- El alcance tiene un límite: A diferencia de una señal de radio o celular, el Bluetooth es de corto rango. Por lo general, la conexión es estable hasta los 10 metros. Si te alejás de tu smartphone o computadora para ir a la cocina o al patio, el audio empezará a entrecortarse. La solución: Mantené el dispositivo fuente cerca o, si te alejaste demasiado, es probable que debas reconectar manualmente desde los ajustes.