¿Tus auriculares Bluetooth se siguen desconectando?: estas pueden ser las razones y cómo solucionarlo

Puede resultar frustrante cuando la tecnología deja de funcionar inesperadamente. Las razones por las que esto ocurre y las formas de solucionar los problemas de conexión.

Los auriculares inalámbricos son los accesorios primordiales de la comodidad moderna. Resultan prácticos, sencillos de utilizar y, sin dudas, excelentes para la multitarea, con la suficiente movilidad para desplazarnos según el alcance bluetooth que tengan. Aunque este último punto puede debatirse si es que nuestro problema principal es que apenas podemos conectarlos a pocos centímetros de la fuente.

Resulta frustrante cuando la tecnología solo nos genera mayores dolores de cabeza. Cuando todo deja de funcionar inesperadamente y sin que sepamos por qué, los humores pueden cambiar rotundamente. Si los inconvenientes con la desconexión de tus auriculares Bluetooth te están arruinando la reproducción de música, las partidas de juegos o la televisión, querrás averiguar por qué sucede esta falla y cómo podés evitar que vuelva a ocurrir.

¿Por qué se cortan? Las razones más comunes y sus soluciones 

Lamentablemente, la innovación no es infalible. Incluso si invertiste en los mejores auriculares del mercado o seguiste el consejo de ese amigo "techie", existen limitaciones físicas y de software que pueden interrumpir tu experiencia. Desde el medio especializado BGR detallaron los motivos principales y, lo más importante, cómo solucionarlos:

- El alcance tiene un límite: A diferencia de una señal de radio o celular, el Bluetooth es de corto rango. Por lo general, la conexión es estable hasta los 10 metros. Si te alejás de tu smartphone o computadora para ir a la cocina o al patio, el audio empezará a entrecortarse. La solución: Mantené el dispositivo fuente cerca o, si te alejaste demasiado, es probable que debas reconectar manualmente desde los ajustes.

- Obstáculos en el camino: Las paredes, los muebles grandes e incluso otros dispositivos electrónicos (como el router del Wi-Fi) pueden debilitar la onda. El Bluetooth funciona mejor cuando hay "línea de visión" entre el auricular y el teléfono. Si estás en una oficina con muchas interferencias, intentá no tapar el receptor con el cuerpo o mochilas.

- La batería te está jugando una mala pasada: Parece obvio, pero muchas veces los auriculares se desconectan porque entran en "modo ahorro" o simplemente se agotan antes de lo previsto. Funciones como la cancelación de ruido consumen mucha energía. Tip: Limpiá los pines de carga del estuche con un paño seco; a veces la suciedad impide que carguen al 100%.

- Conflictos de "pareja": El Bluetooth suele ser una herramienta de uno a uno. Si de repente tus auriculares se apagan, puede que tu computadora o la tablet de alguien más en casa se haya "apropiado" de la conexión automáticamente. Para evitar este "secuestro" de frecuencia, desactivá el Bluetooth en los dispositivos que no estés usando en ese momento.

- Sensores que fallan: Muchos modelos modernos tienen detección de uso (se apagan si te los sacás). Si tenés mucho cabello, usás gorra o el auricular no calza bien, el sensor puede interpretar que te los quitaste y cortar la música. Podés desactivar esta función desde la app oficial de la marca para mayor estabilidad.

El último recurso: actualizaciones y fallas de fábrica

Si probaste todo lo anterior y el problema persiste, es hora de mirar el firmware. Al igual que el sistema operativo de tu celular, los auriculares necesitan actualizarse para corregir errores de compatibilidad. Entrá a la aplicación del fabricante (Sony, JBL, Apple, etc.) y verificá si hay alguna versión pendiente.

En el peor de los casos, si los cortes son constantes desde el primer día y nada lo soluciona, podrías estar ante un producto defectuoso. No dudes en hacer valer la garantía; a veces, un pequeño golpe en el transporte puede dañar la antena interna de estos dispositivos tan delicados.

