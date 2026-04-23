Guerra en Medio Oriente: Irán no abre el paso de Ormuz e incauta dos barcos mercantes

Líbano: mueren dos cascos azules franceses tras una ataque del que acusan a Hezbollah

Un militar francés falleció por heridas causadas por un ataque del que acusan a combatientes del movimiento Hezbollah, en Líbano, el mismo que costó la vida a otro casco azul, dijo el presidente Emmanuel Macron. Francia participa en la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (Finul), que el sábado fue blanco de un emboscada que Macron atribuyó al movimiento islamista proiraní, en plena guerra en Medio Oriente. Sin embargo, Hezbollah negó ser el autor de la “emboscada”. Los fallecidos son el cabo primero Anicet Girardin y el sargento primero Florian Montorio.