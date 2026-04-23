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Guerra en Medio Oriente: Irán no abre el paso de Ormuz e incauta dos barcos mercantes

Mientras continúe el bloqueo estadounidense, no se autorizará el tráfico por el estratégico estrecho, informó el gobierno de Teherán. Un reclamo de Panamá.

CERRADO. Los Guardianes de la Revolución Islámica anunciaron que detuvieron “dos buques infractores”, que fueron dirigidos a la costa iraní. CERRADO. Los Guardianes de la Revolución Islámica anunciaron que detuvieron “dos buques infractores”, que fueron dirigidos a la costa iraní.
Hace 3 Hs

TEHERÁN, Irán.- El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, una influyente figura política, descartó la reapertura del estrecho de Ormuz mientras dure el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y la Cancillería evitó pronunciarse sobre la prórroga del alto el fuego.

Pese a que el presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes una prórroga indefinida del alto el fuego para dar más tiempo a las negociaciones, la tensión se concentra en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de hidrocarburos que impacta la economía global.

Los Guardianes de la Revolución iraní -un cuerpo armado cuyo objetivo es proteger la República Islámica- informaron ayer que las fuerzas navales interceptaron dos buques mercantes que intentaban atravesar el estratégico paso, obstruido desde que estalló la guerra el 28 de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Casa Blanca dijo que la incautación de esos buques no se considera una infracción al alto el fuego ya que no eran buques ni estadounidenses ni israelíes. “Eran dos barcos internacionales”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt a Fox News.

Iránidentificó a los barcos como “MSC-FRANCESCA”, que dijeron pertenecía “al régimen sionista” en referencia a Israel, y “EPAMINONDAS”.

Bandera panameña

El gobierno de Panamá confirmó más tarde que uno de los dos buques incautados es de bandera panameña y calificó el acto como un “grave atentado” contra la seguridad marítima.

Irán escaló la tensión en el estrecho de Ormuz al incautar tres buques tras la tregua de EEUU

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La cancillería de Panamá dijo en un comunicado que la embarcación MSC-Francesca, una de las involucradas, tiene “bandera panameña” y es “de propietarios italianos”.

“Este tipo de acciones aumentan las tensiones en el Golfo (...), representan un grave atentado contra la seguridad marítima y constituyen una escalada innecesaria en momentos en que la comunidad internacional aboga porque el estrecho de Ormuz se conserve abierto a la navegación internacional sin amenazas ni chantajes”, agregó la nota.

El gobierno panameño rechazó “las acciones unilaterales que menoscaban el libre tránsito y ponen en riesgo vidas humanas”.

Teherán ha dicho que los barcos deben solicitar permiso para salir o entrar en el Golfo a través de Ormuz, una ruta por la que, en tiempos de paz, transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

Estados Unidos intenta bloquear los buques que se dirigen hacia y desde los puertos iraníes, mientras que Teherán dijo que los barcos deben solicitar permiso para salir o entrar en el Golfo a través de Ormuz, una ruta por la que, en tiempos de paz, transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

Guerra en Medio Oriente: Trump ordena prorrogar el alto el fuego con Irán

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La agencia británica de seguridad marítima UKMTO afirmó que una tercera embarcación, un carguero que navegaba frente a la costa de Omán recibió disparos procedentes de un barco iraní y que se registraron tiros frente a las aguas de Irán.

Qalibaf, que fue el jefe negociador en el ciclo de diálogo con Estados Unidos, afirmó en X que “un alto el fuego completo solo tiene sentido si no se infringe mediante un bloqueo naval”.

Además, el líder del Parlamento señaló que “la reapertura del estrecho de Ormuz es imposible mientras el alto el fuego se esté vulnerando abiertamente”.

En medio de la escalada de tensiones, Trump afirmó que un segundo ciclo de conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría celebrarse en los próximos tres días, según “The New York Post”. “¡Es posible!”, respondió Trump al diario por mensaje de texto cuando se le preguntó sobre las fuentes en Pakistán que afirmaban que se espera una segunda ronda de diálogo en Islamabad dentro de las próximas 36 a 72 horas.

La serie de incidentes muestra la precariedad del cese al fuego en un momento en que no hay una definición sobre la continuidad de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Líbano: mueren dos cascos azules franceses tras una ataque del que acusan a Hezbollah

Un militar francés falleció por heridas causadas por un ataque del que acusan a combatientes del movimiento Hezbollah, en Líbano, el mismo que costó la vida a otro casco azul, dijo el presidente Emmanuel Macron. Francia participa en la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (Finul), que el sábado fue blanco de un emboscada que Macron atribuyó al movimiento islamista proiraní, en plena guerra en Medio Oriente. Sin embargo, Hezbollah negó ser el autor de la “emboscada”. Los fallecidos son el cabo primero Anicet Girardin y el sargento primero Florian Montorio.

Guerra en Medio Oriente: Trump anunció que la tregua con Irán se extiende a pedido de Pakistán

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Bitácora de un conflicto en escalada

Muere una periodista libanesa en un bombardeo israelí.- La periodista libanesa Amal Khalil “murió después de un bombardeo aéreo” israelí en en el sur del Líbano, informaron la Defensa Civil y el medio de comunicación donde trabajaba. Otra periodista resultó herida.

Trump, sin un plazo límite.- El presidente estadounidense no ha fijado un plazo para que Irán presente una propuesta de paz, informó la Casa Blanca. El calendario estará determinado por el comandante en jefe”, declaró la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

Guerra en Medio Oriente: Irán no abre el paso de Ormuz e incauta dos barcos mercantes

La Casa Blanca dice que Irán no violó el alto el fuego.- Donald Trump no considera que la incautación de dos buques en el estrecho de Ormuz por parte de Irán fuera una violación del alto el fuego. “No eran buques israelíes ni estadounidenses”, declaró la portavoz Leavitt a Fox News.

“Noticias falsas” sobre mujeres iraníes.- La justicia iraní acusó a Trump de difundir “noticias falsas” sobre mujeres iraníes que, según él, estaban amenazadas de ejecución y habrían sido indultadas a petición suya. “Trump no tiene nada que mostrar sobre el terreno, lo que le ha llevado a inventar éxitos a partir de noticias falsas”, afirmó el miércoles por la noche Mizan, el órgano de prensa del poder judicial iraní.

Guerra en Medio Oriente: Irán no abre el paso de Ormuz e incauta dos barcos mercantes

Esfuerzos de Pakistán para terminar la guerra.- El ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declaró que “aprecia” los esfuerzos de Pakistán como mediador para poner fin a la guerra con Estados Unidos pero sin pronunciarse sobre la prórroga del alto el fuego, decidida unilateralmente por Washington.

Posibles negociaciones en los próximos tres días.- Un segundo ciclo de conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría celebrarse en los próximos tres días, informó el diario The New York Post, citando fuentes pakistaníes anónimas y al presidente Donald Trump. “¡Es posible!”, respondió Trump por mensaje de texto cuando se le preguntó sobre fuentes en Pakistán que afirmaban que se espera una segunda ronda de diálogo en Islamabad entro de las próximas 36 a 72 horas.

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