Copa Argentina: San Martín tiene fecha y horario confirmado para los 16avos de final

Mientras se prepara para el duelo de este sábado frente a Rafaela, la hoja de ruta de San Martín ya tiene una nueva parada marcada. Será el viernes 8 de mayo, en Salta, cuando se mida ante Banfield desde las 21:10, en los 16avos de final de la Copa Argentina.
El "Santo", que viene de sufrir un duro golpe en Carlos Casares, donde perdió el invicto frente a Agropecuario, mantiene como deuda pendiente el certamen de eliminación directa en los últimos años.
El club de Ciudadela nunca logró avanzar más allá de los 16avos. Fueron cuatro las ocasiones en las que llegó a esa instancia; en 2018 fue derrota frente a Boca por 2-0, en 2019 sucumbió en los penales ante Argentinos Juniors tras un empate sin goles, en 2023 cayó por 2-1 ante Racing, en 2025 fue goleado por River 3-0.
Con el apoyo de su público en el estadio Padre Ernesto Martearena, San Martín intentará cortar esa racha y meterse por primera vez en los octavos de final.