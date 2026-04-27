Copa Argentina: San Martín tiene fecha y horario confirmado para los 16avos de final

El club de Ciudadela nunca logró avanzar más allá de los 16avos. Fueron cuatro las ocasiones en las que llegó a esa instancia; en 2018 fue derrota frente a Boca por 2-0, en 2019 sucumbió en los penales ante Argentinos Juniors tras un empate sin goles, en 2023 cayó por 2-1 ante Racing, en 2025 fue goleado por River 3-0.