De jugar en San Lorenzo a la desesperación: Diego Perea denunció estafas y pide ayuda para no quedar en la calle
El delantero colombiano de 27 años publicó un desgarrador video en sus redes sociales donde detalla la crisis financiera que atraviesa junto a su familia. Tras su paso por el "Ciclón" y Almirante Brown, hoy milita en Sportivo Barracas y asegura que sus exrepresentantes lo dejaron "tirado" por una comisión.
Resumen para apurados
- El exfutbolista de San Lorenzo Diego Perea denunció haber sido estafado por sus representantes y enfrenta un inminente desalojo en Argentina junto a su familia por falta de dinero.
- Actualmente en Sportivo Barracas, el delantero perdió sus ahorros en una estafa al intentar comprar un auto para trabajar como Uber. Sus ex agentes lo habrían dejado sin sustento.
- El video viral despertó la solidaridad en el ascenso argentino. Perea busca una oportunidad laboral para saldar deudas y proteger a su hijo ante las amenazas de sus acreedores.
El atacante colombiano Diego Perea, quien supo vestir la camiseta de San Lorenzo durante el ciclo de Rubén Darío Insúa en 2023, atraviesa el momento más difícil de su vida fuera de las canchas. A través de un video en TikTok, el futbolista denunció públicamente haber sido estafado por sus antiguos representantes, a quienes responsabiliza de haberlo abandonado tras priorizar beneficios económicos personales sobre su carrera. "Por una comisión me dejaron tirado; no les importó nada", sentenció Perea, quien hoy enfrenta una realidad de deudas acumuladas y un inminente desalojo de su vivienda.
La situación del delantero se agravó tras un intento fallido de generar ingresos extra para subsistir. Según relató junto a su pareja, intentaron adquirir un vehículo para que él pudiera trabajar como chofer de Uber en sus ratos libres, pero terminaron siendo víctimas de una estafa que los hundió en un pozo financiero mayor. "Debemos dos meses y medio de alquiler y ya nos vinieron a amenazar a casa", confesó con angustia, remarcando que su única prioridad es que a su pequeño hijo no le falte un techo ni comida.
Perea, que debutó como titular en el "Ciclón" reemplazando a Adam Bareiro y también tuvo pasos por Almirante Brown, Cúcuta de Colombia y Real Tomayapo de Bolivia, aclaró que no busca que le regalen nada, sino una oportunidad laboral o una mano para salir adelante. El futbolista de 27 años expresó su temor por la seguridad de su familia ante las constantes amenazas de acreedores que, según sus palabras, "quieren acabar con su carrera". El video se volvió viral rápidamente, despertando la solidaridad de la comunidad del fútbol de ascenso.
En medio de este drama personal, la pelota sigue rodando para el colombiano. Sportivo Barracas, su club actual, debe enfrentar hoy lunes a Central Córdoba de Rosario por la novena fecha de la Primera C. A pesar de la crisis que lo rodea, se espera que el atacante sea parte del once inicial, intentando encontrar en el campo de juego el alivio que hoy le falta en su hogar.