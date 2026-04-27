De jugar en San Lorenzo a la desesperación: Diego Perea denunció estafas y pide ayuda para no quedar en la calle

El atacante colombiano Diego Perea, quien supo vestir la camiseta de San Lorenzo durante el ciclo de Rubén Darío Insúa en 2023, atraviesa el momento más difícil de su vida fuera de las canchas. A través de un video en TikTok, el futbolista denunció públicamente haber sido estafado por sus antiguos representantes, a quienes responsabiliza de haberlo abandonado tras priorizar beneficios económicos personales sobre su carrera. "Por una comisión me dejaron tirado; no les importó nada", sentenció Perea, quien hoy enfrenta una realidad de deudas acumuladas y un inminente desalojo de su vivienda.